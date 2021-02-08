В Крыму есть резиденция президента России Владимира Путина. Она занимает 2 дачи в поселке Олива. Дом расположен за 2 большими заборами, его охраняют. Более того, над ним запрещено летать и даже ходить недалеко.

Если ехать вблизи резиденции – исчезает мобильная связь. Также у Путина есть известные соседи в Крыму.

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В Оливе 6 и 8 дачи принадлежат Путину. Ранее они находились в распоряжении украинского Государственного управления делами.

Как выглядит Крымская дача

В Оливе на территории дачи российского президента есть:

бассейны с морской водой;

татами на месте теннисных кортов;

вертолетная площадка в море;

ледовый дворец.

Имение загорожено забором, высота которого 6 метров. Он закрыл пейзаж Черного моря с южнобережного шоссе.

Справка. О даче Путина в Крыму уже говорили. Еще в декабре 2019 года о нем сообщал "Проект".

Что говорят местные

Местные жители возмущены тем, что им не разрешают ходить по горам, с которых видны госдачи. Раньше туристы всегда поднимались на них.

На пляже, который рядом с поместьем, работают военные водолазы. Местным позволяют там купаться, но только тогда, когда "нет заезда" на дачу.

По словам местных жителей, они не могут зарегистрировать или перерегистрировать имущество в Оливе, ведь имеют только украинские документы. Уже 6 человек обратились по этому поводу в Европейский суд по правам человека.

Местные уверены, что во всех этих бедах виновата Федеральная служба охраны.

Соседи Путина

Рядом с резиденцией есть также 2 дачи бывшего российского премьера Дмитрия Медведева. Также другим соседом Путина является глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

Бортников и Медведев / Фото коллаж 24 канала

Соседи Путина / Скриншот с видео "Крым.Реалии"

Как заботятся о безопасности Путина

В Оливе работает огромный персонал, однако он есть только тогда, когда нет Путина. Люди прекращают работу на время приезда президента России. Добавим, что такое же правило действует и в Геленджике.

На территории резиденции в Крыму введена охранная зона в 1 километр.

Коротко о поселке

Известно, что в Оливе проживает много бывших сотрудников Комитета госбезопасности СССР или их потомки. Поселок даже называли "дачным поселком КГБ".

Что известно о даче Путина в Крыму: смотрите видео