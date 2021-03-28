Путин изолируется от Запада, Британия уже готовится противостоять РФ и COVID-19: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – какой будет весна в Украине после резкого скачка заболеваемости на COVID-19, как Россия идет к изоляции и почему Великобритания увеличивает количество ядерного оружия. Далее читайте на украинском.
Источник:24 канал
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter