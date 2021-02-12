В Украине ввели санкции против соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака. Лидер ОПЗЖ очень возмутился, ведь его телеканалы заблокировали. Однако накануне этих событий Владимир Путин сделал существенный жест Медведчуку.

Такое мнение в своем блоге высказал журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что этот жест от режима Путина был за несколько недель до наложения санкций.

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"Режим Путина сделал еще один жест в адрес Медведчука – его зять Андрей Рюмин в середине января возглавил совет директоров государственной компании "Россет", которая является оператором электрических сетей в России", – сказал Лещенко.

По его словам, Медведчук должен был быть благодарен куму, а потому еще более активно продвигать его информационные вирусы в Украине. Однако сейчас эти планы сорвали санкции.

К слову. "Россет" – это одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В ней работает более 217 тысяч человек.

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Блокировка медведчуковских каналов: что известно

Каналы NewsOne, "112 Украина" и ZIK заблокировали в начале февраля 2021 года.

Санкции СНБО ввела против официального владельца этих каналов Тараса Козака. Однако есть много доказательств, что каналами владеет именно Медведчук.

Известно, что более трети украинцев считает, что решение о блокировании – правильное.



Коротко о санкциях СНБО / Инфографика 24 канала