Путин делал жест Медведчуку накануне санкций, – Лещенко
В Украине ввели санкции против соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака. Лидер ОПЗЖ очень возмутился, ведь его телеканалы заблокировали. Однако накануне этих событий Владимир Путин сделал существенный жест Медведчуку.
Источник:24 канал
Такое мнение в своем блоге высказал журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что этот жест от режима Путина был за несколько недель до наложения санкций.
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"Режим Путина сделал еще один жест в адрес Медведчука – его зять Андрей Рюмин в середине января возглавил совет директоров государственной компании "Россет", которая является оператором электрических сетей в России", – сказал Лещенко.
По его словам, Медведчук должен был быть благодарен куму, а потому еще более активно продвигать его информационные вирусы в Украине. Однако сейчас эти планы сорвали санкции.
Смотрите полный выпуск блога Сергея Лещенко: видео
Блокировка медведчуковских каналов: что известно
- Каналы NewsOne, "112 Украина" и ZIK заблокировали в начале февраля 2021 года.
- Санкции СНБО ввела против официального владельца этих каналов Тараса Козака. Однако есть много доказательств, что каналами владеет именно Медведчук.
- Известно, что более трети украинцев считает, что решение о блокировании – правильное.
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