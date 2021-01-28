Путешествовать в Канаду будет проще: правительства стран создали рабочую группу
Правительства Украины и Канады расширяют сотрудничество по вопросам миграции и упрощения режима поездок для украинцев. Представители обеих стран создали рабочую группу по вопросам мобильности.
Источник: МИД Украины
Письмо о намерениях создания российско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности подписали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.
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Чем будет заниматься эта группа
Она будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности. В частности, над вопросом упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.
Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок украинцев в Канаду,
- отметил Кулеба.
В то же время Аваков подчеркнул, что работа группы позволит закрепить особый статус украинско-канадского партнерства.
Это будет способствовать реализации комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.
Что о сотрудничестве говорят в Канаде
В Министерстве по делам иммиграции, беженцев и гражданства заявили, что рабочая группа по мобильности является уникальным партнерством между странами.
Она позволит Канаде и Украине поделиться опытом управления миграцией, увеличить набор персонала, а также позволит продвигать канадские программы экономической иммиграции.
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