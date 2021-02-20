Сейчас главная тема для всего мира – вакцинация от коронавирус. Некоторые страны уже активно проводят кампанию вакцинации, некоторые же еще даже не получили вакцину, как, например, Украина. Несмотря на то, что доступ к вакцине есть далеко не у всех, ряд государств уже обновил условия въезда и планирует впускать только вакцинированных или ослаблять для них карантин.

Еще весной 2020 года руководство разных стран начало говорить о создании "иммунных паспортов". Эти паспорта выдавали людям, которые уже переболели коронавирусом и тем, кто вакцинировался. В Кабмине также уверяли, что впоследствии украинцы будут получать паспорта, которые будут подтверждать прививки от коронавируса.

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Какие страны разрешат въезд украинцам только после вакцинации

Сардиния

На итальянский остров Сардиния, который находится в Средиземном море, власть решила впускать лишь тех туристов, которые имеют подтверждение полной вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на коронавирус.

Те, кто будут въезжать на Сардинию, должны будут показать сертификат, подтверждающий, что у них отрицательный (тест на коронавирус – ред.) или что они вакцинированы,

– передает слова губернатора Кристиана Солинаса ANSA.

Солинас также добавил, что систему контроля за соблюдением установленных правил подготовят задолго до начала летнего сезона.

Сейшелы

Въезд на территорию Сейшельских островов будет доступен для путешественников, имеющих сертификат о полной вакцинации и ПЦР-тест с отрицательными результатами. Также туристы должны сделать две прививки, и подождать еще две недели. Уже после завершения процедуры можно будет посещать Сейшелы без десятидневного карантина на территории страны.

Грузия

С 1 февраля 2021 года Грузия возобновила авиасообщение и открыла границы для граждан других стран при условии выполнения определенных условий. Власти Грузии составили список безопасных стран, куда вошли страны ЕС, Израиль, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн. Гражданам этих стран разрешен въезд в Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования (сделанного за 72 часа до пересечения границы), а также туристы будут обязаны пройти повторное ПЦР-тестирование на третий день пребывания в Грузии.

А вот граждане всех других стран, куда входит и Украина, будут обязаны предъявить сертификаты о вакцинации, в которых указано, что они получили две полные дозы вакцины от COVID-19.



Во многих странах для вакцинированных туристов карантин будет ослаблен / Фото Unsplash

Словения

В феврале 2021 года в Словении начали ослаблять карантин и открыли границы для иностранцев. Разрешили и въезд граждан стран из "красного списка", в котором ранее была и Украина. Украинцы смогут въехать в Словению без обязательного соблюдения карантина, но лишь в том случае, если у них есть справки о том, что они не несут угрозы заражения COVID-19.

С 13 февраля гражданам из красного списка разрешен въезд при условии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до пересечения границы. Украинцам нужно помнить, что тестироваться перед поездкой можно только в украинских лабораториях, утвержденных словенской стороной.

Также украинцы смогут пересечь границу, если у них есть сертификат о прохождении вакцинации признанными в Европе вакцинами с датой получения второй дозы 14 – 21 день до поездки.

Эстония, Польша, Румыния

В Эстонию можно попасть и без вакцинации, впрочем, наличие прививки облегчит жизнь туристам. В стране установили специальные правила, которые предусматривают ослабление ограничений для тех, кто получил прививку. Если человек въезжает в страну из государств ЕС или третьих стран и перед этим сделал прививку от коронавируса, ему не нужно сдавать тест на коронавирус и находится на карантине. Эти же правила распространяются на людей, которые в течение последних шести месяцев переболели COVID-19. Такие же правила действуют в Польше и Румынии.

Кипр

Власти Кипра также ослабят правила карантина для тех, кто вакцинируется. С 1 марта люди, которые вакцинировались от COVID-19, не будут обязаны предоставлять документ об отрицательном результате теста на коронавирус по прибытии.



Паспорта вакцинации планируют ввести во многих странах / Фото Unsplash

Ливан

В стране также отменили карантин для иностранцев, которые предоставили отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 96 часов, и сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Также по прибытии на территорию страны, путешественники должны сдать тест еще раз в аэропорту.

Исландия

Исландия разрешила свободный въезд туристам, которые предоставят международные сертификаты о прохождении курса вакцинации. Но стоит знать, что в стране признают только те сертификаты, которые выдали в Евросоюзе. Например, сертификат, который выдали в Великобритании, не будет признаваться.

Пхукет

Тайский остров Пхукет будет принимать вакцинированных туристов с октября 2021 года. Также туристов освободят от 14-дневного карантина. Власти заявили, что к 1 сентября 2021 года на острове планируется вакцинировать 70% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Что нужно знать об иммунных паспортах и вакцинации: