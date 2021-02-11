Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого глава правительства заявил, что украинское государство готово к изменениям ради членства в НАТО.

Премьер-министр заявил, что внедрение реформ является основной задачей Украины для получения плана действий относительно членства НАТО. По его словам, это главная краткосрочная цель государства.

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В то же время Йенс Столтенберг считает, что двери НАТО открыты, но План действий по членству для Украины пока не в приоритете. Все потому, что в государстве необходимо внедрять реформы.

Я приветствую месседж премьер-министра о необходимости реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами, ВСУ, продолжает борьбу с коррупцией и укрепляет демократические институты,

– заявил генсек НАТО.

Путь Украины в НАТО

Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО еще в 2008 году. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель. В Альянсе были страны, которые убедили остальных союзников, что не стоит ухудшать отношения с Россией, которая активно выступала против расширения НАТО на Восток.

Впрочем, уже через считанные месяцы после саммита российские солдаты ходили по грузинской земле, а через несколько лет стали и на украинскую.

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По мнению военного эксперта Михаила Самуся План действий по членству в НАТО мог бы стать эффективным предохранителем от российской агрессии. Однако даже сейчас не все члены Альянса понимают серьезность угрозы с Востока. Поэтому они не решаются поддержать Украину и Грузию конкретными шагами.

"Единственной причиной является то, что НАТО, например Германия, Франция, Италия, не хотят, как они говорят, ухудшать отношения с Россией", – подчеркнул Самусь.

Что отдаляет Украину от НАТО

Украину от вступления в Альянс отдаляют не только внешние факторы. В частности, еще много внутренних проблем. По мнению военного эксперта, в стране до сих пор призыв происходит по советским образцам и вообще присутствует "менталитет советизации".

Если в военном направлении в Украине есть реальные достижения, то на уровне общественного мнения и политической воли нужно еще много работать.

Справка. С 2019 года украинская армия перешла на документацию по стандартам НАТО, а с 2020 года – командно-штабную работу проводят по процедурам Альянса.

В Верховной Раде есть так называемые оппозиционеры, которые говорят об угрозе НАТО для Украины.

Это можно сравнить с прыжками с шестом. Для того, чтобы преодолеть эту 6-метровую высоту, мы должны бежать всем обществом – ВСУ, политики, общественные организации, рядовые граждане,

– рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

Байден готов усиливать НАТО

Несмотря на отсутствие конкретных предложений со стороны Альянса, перспективы Украины не являются призрачными. В частности, в США, которые являются главным союзником НАТО, сменилось руководство. За время президентской каденции Дональда Трампа Альянс потерял свои позиции как прочная международная оборонная организация.

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Однако его преемник Джозеф Байден наоборот выступает за усиление совместных усилий в противостоянии современным угрозам. Одна из таких – гибридные агрессивные действия России.

Украина хорошо с ними знакома и может понадобиться Альянсу. Именно поэтому украинское государство должно активно взаимодействовать как с представителями НАТО, так и с новой администрацией США, чтобы получить План действий относительно членства.