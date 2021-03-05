Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал тех, кто не доволен приговором Сергею Стерненко, обращаться в Европейский суд по правам человека. На это адвокат Стерненко призвал Разумкова тоже сесть в СИЗО и ожидать решения ЕСПЧ.

Об этом адвокат Маси Найем заявил в программе "Между прочим". Он сказал, что ждать решения ЕСПЧ – это слишком долго.

Интересно Суд будет обязан отменить приговор Стерненко, – адвокат Найем об апелляции

По словам адвоката, Сергей сидит в СИЗО уже незаконно, а ждать решения Европейского суда можно еще 4 – 5 лет.

"Человек должен сидеть в СИЗО, согласно решению суда именем Украины, которому даже президент не доверяет. Господин Разумков, пожалуй, не согласился бы сесть на 4 – 5 лет для того, чтобы потом Европейский суд сказал ему, что он не должен сидеть", – сказал Найем.

Если он готов – пусть тоже сядет,

– призвал адвокат.

Найем заверил, что есть как минимум 2 доказательства того, что Сергей Стерненко находится в СИЗО незаконно.

" Во-первых , предыдущей мерой пресечения у Стерненко была залог. Теперь, когда принимался этот приговор, судья изменил меру пресечения на содержание под стражей. Прокуратура этого не просила – судья самостоятельно принял такое решение", – сказал Найем.

, предыдущей мерой пресечения у Стерненко была залог. Теперь, когда принимался этот приговор, судья изменил меру пресечения на содержание под стражей. Прокуратура этого не просила – судья самостоятельно принял такое решение", – сказал Найем. "Во-вторых, решение не вступило в законную силу", – добавил он.

Маси Найем призвал Разумкова сесть в тюрьму: смотрите видео

Что этому предшествовало

Дмитрий Разумков 26 февраля во время брифинга в Виннице ответил на вопрос журналистов относительно приговора Сергею Стерненко.

Сначала он сказал, что не имеет права комментировать деятельность суда.

Позже добавил, что те, кому не нравится приговор, могут обжаловать его в Европейском суде по правам человека.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала