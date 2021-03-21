В деле убийства 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине задержали 62-летнего мужчину, который дружил с ее отцом. Односельчане вспоминают, что подозреваемый держал в страхе все село.

"Его боялись и женщины, и мужчины"

В преступлении подозреваемый сознался. Все произошло в его квартире. Ребенка, которого хорошо знал, он заметил во дворе, она как раз ждала отца, который живет неподалеку.

К слову Засунул тело в мешок и завязал поясом: подозреваемый признался в убийстве Марии Борисовой

Местные не скрывают, что мужчину боялись как женщины, так и мужчины. Он был 4 раза судим, в частности, за преступление с извращением – искалечил односельчанина.

"Да, это было, они вместе на ферме работали. И он там тоже... изнасиловал его. И недолго сидел, его выпустили рано. Все даже были удивлены, за такое изнасилование 3 или 4 года сидел", – вспомнил местный житель Анатолий.

Признание подозреваемого в совершении преступления: смотрите видео

Жил мужчина один. Соседка подозреваемого Александра рассказала: "Он жестокий. И семья с ним не живет, потому что постоянно дети маленькие были, он напивался, и они на улице сидели, пока он не уснет... Ой, он всех обижал. Все боялись, и мужчины его боялись, не то что там женщины".

Отец вместе с девочкой был в гостях у задержанного

За день до убийства в квартире подозреваемого была гулянка. И сюда приходил отец с Марией, об этом односельчанам сказал он сам.

Отец открещивается от того, что он здесь был. Был он здесь 6 (марта – 24 канал), пусть не врет ... с девочкой тут был,

– сказала односельчанка.

За всем, что происходило в селе с момента исчезновения ребенка, подозреваемый внимательно следил и даже попал на видео с волонтерами. Спокойно и с сигаретой слушал, что говорят односельчане.



Подозреваемый во время разговора с волонтерами / Скриншот с видео

За то, что сделал с ребенком, ему грозит пожизненное заключение. Подозреваемый отказывается от следственного эксперимента в поселке, ведь местные обещают самосуд.