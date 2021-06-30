Пуля задела спинной мозг: каково состояние раненого во время стрельбы в Харькове
Источник:"Суспільне Харків"
В Харькове в результате стрельбы 30 июня пострадал 31-летний Артем Мошенский. Пуля попала в шею и пробила позвоночник – мужчину прооперировали.
Его состояние тяжелое. Об этом в комментарии журналистам рассказал его соратник – один из лидеров "Нацкорпуса" Максим Жорин.
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"В течение недели сможем понять, выживет ли", – соратник
Жорин говорит, что одна из пуль попала в шею и пробила позвоночник.
Пуля задела спинной мозг, поэтому сейчас врачи не берутся прогнозировать до конца, какие могут быть последствия ранения. Все, что они могут сказать, что в течение недели сможем понять, выживет ли,
– сказал Жорин.
Он добавил, что пуля раскололась на несколько частей. Поэтому первую операцию сделали, чтобы стабилизировать, а дальше раненого передали нейрохирургам, которые будут доставать пулю.
"Артем не двигается, не чувствует тела, может частично говорить, слышит", – сказал представитель "Нацкорпуса".
Он также подтвердил, что Мошенский – один из основателей охранной фирмы "Корпус". Пояснил, что раненый не был в партии "Нацкорпуса", однако он "очень долго занимался развитием спортивного направления, но в последнее время не только им, – также социальными, политическими проектами".
Стрельба в Харькове: коротко
- 30 июня в Харькове на улице Родниковой стреляли. В сети об этом сообщили ориентировочно в 10 часов утра.
- Двумя выстрелами ранили заместителя директора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского.
- Мужчину сразу доставили в больницу. Там рассказали, что ранение он получил из травматического оружия.
- Известно также, что Мошенский был добровольцем и воевал на востоке в подразделении МВД.
- Полиция открыла уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство.