Пуля задела спинной мозг: каково состояние раненого во время стрельбы в Харькове

В Харькове в результате стрельбы 30 июня пострадал 31-летний Артем Мошенский. Пуля попала в шею и пробила позвоночник – мужчину прооперировали.

Его состояние тяжелое. Об этом в комментарии журналистам рассказал его соратник – один из лидеров "Нацкорпуса" Максим Жорин.

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"В течение недели сможем понять, выживет ли", – соратник

Жорин говорит, что одна из пуль попала в шею и пробила позвоночник.

Пуля задела спинной мозг, поэтому сейчас врачи не берутся прогнозировать до конца, какие могут быть последствия ранения. Все, что они могут сказать, что в течение недели сможем понять, выживет ли,

– сказал Жорин.

Он добавил, что пуля раскололась на несколько частей. Поэтому первую операцию сделали, чтобы стабилизировать, а дальше раненого передали нейрохирургам, которые будут доставать пулю.

"Артем не двигается, не чувствует тела, может частично говорить, слышит", – сказал представитель "Нацкорпуса".

Он также подтвердил, что Мошенский – один из основателей охранной фирмы "Корпус". Пояснил, что раненый не был в партии "Нацкорпуса", однако он "очень долго занимался развитием спортивного направления, но в последнее время не только им, – также социальными, политическими проектами".

Стрельба в Харькове: коротко