Птичий грипп уже подтвердили в 13 странах Евросоюза. К сожалению, эта болезнь докатилась и до Украины. Из-за сложившейся ситуации ряд стран мира, в частности, ЕС ограничили экспорт украинской курятины.

Птичий грипп в Украине: что известно

Вспышку болезни в начале декабря обнаружили на Николаевщине. Об этом сообщила руководительница Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

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По ее словам, было проведено эпизоотическое расследование. По его предварительным результатам, причина заболеваемости – дикая перелетная птица. Специалисты Госпродпотребслужбы осуществляют все необходимые мероприятия.

Кроме Николаевской области, заболевание птицы также зафиксировали на Киевщине. Здесь трупы домашней птицы нашли на свалке. В итоге были введены карантинные ограничения в селе Леоновка Иванковского района и селе Коблица Бородянского района сроком на 72 часа.

"Эта ситуация серьезно отражается на экспорте, увеличение которого стоило столько ежедневных усилий многих людей", – отметила Магалецкая.

Какие страны ввели ограничения в отношении украинской птицы

Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют ее с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки.

ОАЭ экспортируют украинскую продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса в 25 километров от вспышки.

Гонког, Беларусь, Казахстан ограничили экспорт из Николаевской области.

ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис, Япония ограничили экспорт с территории всей Украины.

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Сейчас мы проводим активные переговоры с партнерами из ЕС, Сингапура, Японии и других стран по признанию зонирования. Работу ведем в режиме нонстоп с поддержкой МИД и соответствующих дипломатических учреждений. После случая в Киевской области объем переговорной работы значительно увеличится,

– констатировала глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов.