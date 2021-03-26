Порезал вены и прыгнул с крыши: самоубийство возле детского сада в Днепре
В Днепре на улице Космонавта Волкова 26 марта мужчина упал с крыши детского сада №139. На момент падения у него также были порезаны вены. Пострадавший скончался от полученных ран.
Источник:"Днепр Оперативный"
Это произошло в обеденное время. Однако сообщают, что дети ничего не видели.
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Детали события
Поскольку вход на территорию садика был закрытым, мужчина перелез через ограждение. Затем он поднялся на крышу 2-этажного здания по пожарной лестнице. Там уже порезал вены на руках разбитой бутылкой. После того как потерял сознание, упал с крыши и разбил голову об асфальт.
Детский сад, где случилась трагедия / Фото "Днепр Оперативный"
Что известно о погибшем
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они увидели там окровавленное тело. Следы крови были не только на асфальте, но и на стене учебного заведения (от порезов рук).
Личность мужчины уже установили. Ему было 35 лет и он злоупотреблял алкоголем. Что побудило его совершить суицид – неизвестно.
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