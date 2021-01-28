Провести референдум в Украине можно будет уже в 2021 году: детали
Референдум в Украине может состояться уже в 2021 году. По словам первого вице-спикера Руслана Стефанчука голосование теоретично можно проводить уже после подписания законопроекта президентом Зеленским.
Источник: "Общественное радио"
В интервью Стефанчук сообщил, что надеется, что законопроект о референдуме Зеленский подпишет в ближайшее время.
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Законопроект не устанавливает ограничений на количество референдумов
Собрать референдум можно будет сразу после этого. Повторяю: это проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента или Верховной Рады,
– сказал Стефанчук.
Первый вице-спикер заметил, что законопроект не устанавливает никаких ограничений на количество референдумов, которые можно провести в год. Есть другое предостережение – на голосование можно выносить только один вопрос.
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