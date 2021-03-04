Одним из крупнейших провалов правительства Дениса Шмыгаля является потеря стабильности публичных финансов. В частности, говорится о высоком дефиците бюджета, который есть в государстве в 2021 году.

Экс-исполнитель обязанностей министра экономического развития Павел Кухта рассказал, что в этом году в Украине снова есть высокий дефицит бюджета. В частности, он самый высокий в течение последних лет.

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Кухта отметил, что это является проблемой, ведь Украина снова теряет экономическую стабильность, которая была одним из важных достижений Майдана. Как он заявил, государство снова начинает "жить в долг".

Вот самый большой вред, который принесло правительство Шмыгаля. Если в течение последующих лет это не изменится, если нам не удастся снизить дефицит бюджета, то это фактически перечеркнет макроэкономические достижения после Майдана,

– подчеркнул он.

Кухта предположил, что Украина в 2021 году получит один транш от МВФ. Однако если этого не произойдет, то "будет больно". По мнению экс-исполнителя обязанностей, такое развитие событий может привести уже в сентябре проблемы, а в конце года – новый бюджетный кризис.

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По словам Кухта, предыдущее правительство Алексея Гончарука было значительно эффективнее действующего. Он отметил, что за полгода команда эксп-ремьера успела ввести много важных изменений для Украины. Как заявил Кухта, после смены правительства все это фактически остановилось.

"Наверное, самое большое достижение правительства Шмыгаля – вовремя введенный достаточно жесткий карантин весной, который где-то полгода влиял на эпидемиологическую ситуацию", – предположил экс-исполнитель обязанностей.

Впрочем, как рассказал Кухта, нельзя сказать, что в течении этого времени медицинскую систему подготовили к росту заболеваемости коронавирусом.

Подробнее о достижениях и неудачах правительства Дениса Шмыгаля смотрите в видео

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