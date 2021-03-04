Одним з найбільших провалів уряду Дениса Шмигаля є втрата стабільності публічних фінансів. Зокрема, мовиться про високий дефіцит бюджету, який є в державі у 2021 році.

Ексвиконувач обов'язків міністра економічного розвитку Павло Кухта розповів, що цього року в Україні знову є високий дефіцит бюджету. Зокрема, він найвищий впродовж останніх років.

Читайте також Рік на посаді: як нардепи оцінили роботу уряду Шмигаля

Кухта зазначив, що це є проблемою, адже Україна знову втрачає економічну стабільність, яка була одним з важливих здобутків Майдану. Як він заявив, держава знову починає "жити в борг".

Ось найбільша шкода, яку приніс уряд Шмигаля. Якщо впродовж наступних років це не зміниться, якщо нам не вдасться знизити дефіцит бюджету, то це фактично перекреслить макроекономічні досягнення після Майдану,

– наголосив він.

Кухта припустив, що Україна у 2021 році отримає один транш від МВФ. Однак якщо цього не відбудеться, то "буде боляче". На думку ексвиконувача обов'язків, такий розвиток подій може спричинити вже у вересні проблеми, а наприкінці року – нову бюджетну кризу.

До теми Доходи бюджету-2021 стрімко пішли вгору: що трапилось

За словами Кухти, попередній уряд Олексія Гончарука був значно ефективніший за чинний. Він зазначив, що за пів року команда експрем'єра встигла запровадити багато важливих змін для України. Як заявив Кухта, після зміни уряду усе це фактично зупинилося.

"Напевно, найбільше досягнення уряду Шмигаля – вчасно введений достатньо жорсткий карантин навесні, який десь пів року впливав на епідеміологічну ситуацію", – припустив ексвиконувач обов'язків.

Втім, як розповів Кухта, не можна сказати, що впродовж цього часу медичну систему підготували до зростання захворюваності на коронавірус.

Детальніше про досягнення та невдачі уряду Дениса Шмигаля дивіться у відео

Що цьому передувало