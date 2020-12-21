Многомиллионные бонусы: как Разумков объяснил провальное голосование за Витренко
Дмитрий Разумков заявил, что Юрия Витренко не назначили на пост вице-премьера – министра энергетики из-за информации якобы о многомиллионных бонусах, которые Витренко получил, занимая должность директора "Нафтогаза".
Кандидатура Витренко стала причиной для активной дискуссии. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Прямой".
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Кто-то поддержал Юрия Юрьевича (Витренко – 24 канал), кто-то выступал против, в частности, звучали вопросы, связанные с 94 миллионами, а затем 170 миллионами выплат в качестве бонусов за его предыдущую деятельность, которую он организовал в "Нафтогазе",
– отметил Разумков.
Спикер признался, что и сам не поддержал кандидатуру Витренко.
Как Рада голосовала за назначение Витренко
- За назначение Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря.
- Однако его кандидатуру поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых.
- Сам Витренко назвал это "очень полезным опытом".
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Витренко попытаются повторно назначить на должность министра энергетики уже в январе 2021 года, ведь альтернативы пока нет.
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