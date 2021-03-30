Министр здравоохранения Максим Степанов одним из первых сделал прививки индийской вакциной AstraZeneca и призвал украинцев не бояться вакцинироваться против коронавируса. Однако в "Голосе" считают, что он провалил кампанию по вакцинации.

Глава фракции Ярослав Железняк убежден, главу Минздрава нужно отправить в отставку. Больше об этом – читайте далее.

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Степанова обвинили в провале вакцинации против COVID-19

Несмотря на развернутую Министерством здравоохранения пиар-кампанию с прививкой публичных лиц, очередь к обычным людям доходит очень медленно.

Сейчас использовано немногим более 200 тысяч вакцин. Вторую дозу получили вообще только 2 на всю страну. И это капля в море, которая не остановит волну заражений. Все волны возмущения и обвинения сыплются на голову министра Степанова.

МИД получил письмо от посольства Индии, в котором отмечается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину,

– заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

К кампании дискредитации, о которой рассказал глава профильного комитета, присоединился и пятый президент Петр Порошенко. За что тоже получил порцию критики.

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Депутаты неоднократно говорили об отставке Степанова

За все провалы главе Минздрава уже год предлагают уйти в отставку. Претензий к нему накопилось немало:

сперва – за коллапс в медицинской системе в начале коронакризиса;

потом – за непродуманный и не слишком действенный карантин;

сейчас – за проваленную вакцинацию.

Народные депутаты еще летом 2020 года начали собирать подписи за отставку министра. Кое-кто из членов фракции "Голос" убежден, голосов за это хватит.

"Эти факторы говорят, что человек не справляется со своими полномочиями. Надо признать ошибку, проголосовать за отставку и назначить нового человека", – отметил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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По словам нардепа из "Голоса" Ольги Стефанишиной, развитые страны уже начинают запускать бизнесы и выходить из карантина. Вместо этого в Украине – самые жесткие требования. "Министр не способен преодолеть COVID-19", – подчеркнула она.

Увольнять Степанова в ближайшее время не будут, – Фесенко

Политолог Владимир Фесенко считает, несмотря на провалы, сейчас Степанову отставка не грозит. Ведь его фигура все еще выгодна Банковой, потому что глава Минздрава, как губка, накапливает весь нагатив и отводит его от президента Зеленского.

Поэтому избавляться от токсичного министра пока не будут. Да и занять его место желающих не много.

Да, есть серьезная проблема с вакцинацией, но она связана не только со Степановым. Решать вопрос об отставке Степанова будут не депутаты или премьер-министр, а президент,

– заметил Владимир Фесенко.

Коронавирус спутал карты не только Украине, а всему миру. Но эксперты подытожили, то, как Министерство Здравоохранения справляется с этим вызовом является маркером профессионализма не только отдельного министра, а власти в целом.