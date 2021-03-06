Еще в начале оккупации полуострова Крым проукраинские активисты организовали ряд мирных акций. Тогда люди до последнего надеялись на помощь Киева, но их настроения неизменны до сих пор.

Об этом рассказала режиссер Галина Джикаева – активная участница сопротивления на полуострове. По ее словам, тогда были большие надежды на мирное и справедливое окончания соответствующих событий, но этого не произошло.

Важно Крым вернем, не исключено, что военным путем, – режиссер Джикаева

"Я хочу подчеркнуть, что акции были мирными, а проукраинские настроения в Крыму никуда не делись – они остались", – подчеркнула Джикаева.

И добавила, что те, кто были пророссийски настроены – им нормально, у них нет разочарований.

Движение активистов в Крыму

Она отметила, что как только в Крым зашли российской военные, Джикаева вместе с землячками организовала движение "Женщины Крыма – за мир". В общем, тогда они провели 4 мирных выступления.

Режиссер отметила, что уже тогда понимала – Киев вряд ли чем-то сможет помочь крымчанам.

"Люди, которые не очень понимали, но очень любили Украину и хотели остаться в ее составе – до последнего верили, плакали, молились. Они надеялись, что Киев придет и поможет", – вспомнила театральная режиссер Джикаева.

К теме Ожидали помощи Киева: были ли шансы защитить Крым от оккупации

Оккупация Крыма Россией: коротко

В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.

Государства Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.

Смотрите видео: Джикаева о попытках вернуть Крым