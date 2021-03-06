Проукраинские настроения в Крыму никуда не делись, – режиссер о попытках защитить полуостров
Еще в начале оккупации полуострова Крым проукраинские активисты организовали ряд мирных акций. Тогда люди до последнего надеялись на помощь Киева, но их настроения неизменны до сих пор.
Источник:24 канал
Об этом рассказала режиссер Галина Джикаева – активная участница сопротивления на полуострове. По ее словам, тогда были большие надежды на мирное и справедливое окончания соответствующих событий, но этого не произошло.
Важно Крым вернем, не исключено, что военным путем, – режиссер Джикаева
"Я хочу подчеркнуть, что акции были мирными, а проукраинские настроения в Крыму никуда не делись – они остались", – подчеркнула Джикаева.
И добавила, что те, кто были пророссийски настроены – им нормально, у них нет разочарований.
Движение активистов в Крыму
Она отметила, что как только в Крым зашли российской военные, Джикаева вместе с землячками организовала движение "Женщины Крыма – за мир". В общем, тогда они провели 4 мирных выступления.
Режиссер отметила, что уже тогда понимала – Киев вряд ли чем-то сможет помочь крымчанам.
"Люди, которые не очень понимали, но очень любили Украину и хотели остаться в ее составе – до последнего верили, плакали, молились. Они надеялись, что Киев придет и поможет", – вспомнила театральная режиссер Джикаева.
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Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Государства Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.
Смотрите видео: Джикаева о попытках вернуть Крым
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