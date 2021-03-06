Ще на початку окупації півострова Крим проукраїнські активісти організували низку мирних акцій. Тоді люди до останнього сподівались на допомогу Києва, але їхні настрої незмінні і досі.

Про це розповіла режисерка Галина Джикаєва – активна учасниця спротиву на півострові. За її словами, тоді були великі сподівання на мирне і справедливе закінчення відповідних подій, але цього не відбулось.

Важливо Крим повернемо, не виключено, що військовим шляхом, – режисерка Джикаєва

"Я хочу наголосити, що акції були мирними, а проукраїнські настрої в Криму нікуди не поділися – вони залишилися", – підкреслила Джикаєва.

І додала, що ті, хто були проросійськи налаштовані – їм нормально, у них немає розчарувань.

Рух активістів в Криму

Вона наголосила, що як тільки до Криму зайшли російській військові, Джикаєва разом із землячками організувала рух "Жінки Криму – за мир". Загалом, тоді вони провели 4 мирні виступи.

Режисерка зазначила, що вже тоді розуміла – Київ навряд чи чимось зможе допомогти кримчанам.

"Люди, які не дуже розуміли, але дуже любили Україну і хотіли лишитись в її складі – до останнього вірили, плакали, молились. Вони сподівались, що Київ прийде і допоможе", – пригадала театральна режисерка Джикаєва.

До теми Очікували допомоги Києва: чи були шанси захистити Крим від окупації

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

Дивіться відео: Джикаєва про спроби повернути Крим