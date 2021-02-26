Протокол Маселко так и не вручили, – юрист "Центра противодействия коррупции"
Полиция 26 февраля ворвалась в офис Фонда DEJURE, ведь якобы хотела поговорить с юристом Романом Маселко и вручить ему административный протокол. Однако этого так и не сделали.
Источник:24 канал
О том, что вручение протокола так и не состоялось, сообщил юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько. Он добавил, что правоохранители только зачитали часть документов.
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Валько отметил, что полицейские даже не сообщили Роману Маселко о его правах, а просто начали зачитывать протокол – это грубое нарушение процедуры.
"На 6 странице зачитывания протокола, бормотания что-то себе под нос, работник полиции с 12 айфоном получил звонок. Возможно, от высшего руководства. Он сказал: "Есть". Встал и просто вышел на улицу", – рассказал юрист.
Работники полиции просто пошли и сказали, что не готовы участвовать в таком цирке. Возможно, они пошли писать заявление на увольнение,
– добавил он.
Валько: Говорили, что "пробили" Маселко
Правоохранители не хотели рассказывать, каким образом узнали местонахождение Романа Маселко. "Во время неофициальных разговоров они говорили, что якобы "пробили" что-то – а это действия, не предусмотренные административными процедурами", – отметил юрист.
В то же время, когда официально их спрашивали о том, каким образом узнали местонахождение адвоката – работники полиции сказали, что это "оперативное везение",
– отметил Валько.
По его словам, правоохранители прекрасно понимали, что резонанс их незаконных действий начинает набирать обороты.
Валько сообщил также, что Маселко будет подавать соответствующие запросы и обращения о том, каким образом устанавливалось его местонахождение.
Вадим Валько рассказал о вручении админпротокола Маселко: видео
Полиция ворвалась к Маселко: что известно
- Украинскому юристу Роману Маселко 26 февраля хотели вручить административный протокол.
- В нем говорилось якобы о конфликте интересов при голосовании за вывод о недоброчестности судьи ОАСК – бывшей помощницы Портнова Татьяны Скочок.
- Представители Фонда DEJURE рассказали, что у правоохранителей было 2 причины визита: хотели поговорить с Маселко, а также воспользоваться туалетом.
- Добавим, что Маселко – соорганизатор акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Старненко.
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