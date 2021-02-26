Полиция 26 февраля ворвалась в офис Фонда DEJURE, ведь якобы хотела поговорить с юристом Романом Маселко и вручить ему административный протокол. Однако этого так и не сделали.

О том, что вручение протокола так и не состоялось, сообщил юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько. Он добавил, что правоохранители только зачитали часть документов.

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Валько отметил, что полицейские даже не сообщили Роману Маселко о его правах, а просто начали зачитывать протокол – это грубое нарушение процедуры.

"На 6 странице зачитывания протокола, бормотания что-то себе под нос, работник полиции с 12 айфоном получил звонок. Возможно, от высшего руководства. Он сказал: "Есть". Встал и просто вышел на улицу", – рассказал юрист.

Работники полиции просто пошли и сказали, что не готовы участвовать в таком цирке. Возможно, они пошли писать заявление на увольнение,

– добавил он.

Валько: Говорили, что "пробили" Маселко

Правоохранители не хотели рассказывать, каким образом узнали местонахождение Романа Маселко. "Во время неофициальных разговоров они говорили, что якобы "пробили" что-то – а это действия, не предусмотренные административными процедурами", – отметил юрист.

В то же время, когда официально их спрашивали о том, каким образом узнали местонахождение адвоката – работники полиции сказали, что это "оперативное везение",

– отметил Валько.

По его словам, правоохранители прекрасно понимали, что резонанс их незаконных действий начинает набирать обороты.

Валько сообщил также, что Маселко будет подавать соответствующие запросы и обращения о том, каким образом устанавливалось его местонахождение.

Вадим Валько рассказал о вручении админпротокола Маселко: видео

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