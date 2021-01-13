Противотанковые отделения отдельной мотопехотной бригады тренировались действовать во время вероятного прорыва танков и БМП противника. Для этого личный состав подняли по тревоге.

В соответствии с планом боевой подготовки подразделения, такие мероприятия проводятся еженедельно. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Как все происходило

По данным Минобороны, личный состав получил боевой приказ командира. После этого противотанковое отделение отправилось в определенный район и уничтожило "противника".

Во время проверки противотанковое отделение доказало, если будет необходимость – они готовы выполнить свою задачу в полной мере,

– отметили в пресс-служба.

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В Минобороны отметили, что главной целью таких учений является поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава.

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