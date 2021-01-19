"Кровавое крещение", "Огнекрещение" – так назвали начало противостояния на улице Грушевского в период Майдана, вспыхнувшего 7 лет назад – 19 января 2014 года. Тогда появились первые жертвы – были убиты Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий. Расследования преступлений продолжаются, однако за 7 лет не посадили ни одного виновного в этих убийствах.

Как разворачивались события на Грушевского в период с 19 по 22 января 2014 года и обстоятельства гибели Нигояна, Жизневского и Вербицкого – читайте в материале 24 канала.

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Предпосылки событий на Грушевского

19 января, в Киеве на Народном Вече собралось несколько десятков тысяч митингующих. Они выразили свое возмущение принятием Верховной Радой "законов о диктатуре" или "законов 16 января". Эти законы были проголосованы с рядом нарушений процедуры и ограничивали права людей, предоставляли органам госвласти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество.



Ручное голосование в Раде за "диктаторские законы 16 января" / zn.ua

Эти события знаменовали начало горячей фазы противостояния. Постепенно мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками.

Активные действия майдановцев в те дни начались с того, что на требование активистов назвать единого лидера сопротивления тогдашний лидер партии "Батькивщина" Арсений Яценюк объявил, что "Здесь есть лидер. Это украинский народ". Тогда часть людей с Майдана отправились к зданию Верховной Рады, чтобы выразить свой протест. Дорогу им перекрыл "Беркут", который загородился автобусами и грузовиками возле входа на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. Несколько недель до этого проезд также блокировали силовики.

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Что произошло 19 января

Около 15:00 члены "Правого сектора" попытались штурмовать границы охраны до правительственного квартала. Подожгли автобус "Беркута", а членов спецподразделения забросали камнями и петардами. Беркутовцы в ответ применили спецсредства и водомет.



Сожженные автобусы силовиков на Грушевского / Фото Мстислава Чернова

Кроме того, силовики напали на народного депутата Лесю Оробец и ранили депутата, коменданта Майдана Андрея Парубия.

До 20:00 19 января за медицинской помощью в Киеве обратились 24 пострадавших во время столкновений на Европейской площади и возле стадиона "Динамо". Трое из них госпитализированы. В то же время в МВД тогда сообщили о более чем 70 пострадавших правоохранителях и 40 госпитализированных работниках органов внутренних дел.

Между тем Виталий Кличко вместе с другими оппозиционными лидерами отправились в Межигорье требовать встречи с президентом Виктором Януковичем. На прием попал только Кличко. Впоследствии заявил, что сообщил Януковичу, "что требуется срочное вмешательство, поскольку ситуация – на грани гражданской войны, и ни в коем случае не надо привлекать милицию и "Беркут".

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Янукович в свою очередь заявил, что готов начать переговоры с представителями оппозиции для урегулирования ситуации. Но протестующие считали, что таким образом Янукович пытался тянуть время, чтобы собрать в Киеве больше внутренних войск из всех областей Украины.



Костер из покрышек на Грушевского / Фото Amakuha

Всю ночь на 20 января возле стадиона "Динамо" продолжалась канонада. Беркутовцы из двух гранатометов вели постоянный обстрел баррикад снарядами со слезоточивым газом и бросали свето-шумовые гранаты. Водометы силовиков постоянно лили воду, превратив улицу Грушевского в сплошной ледяной каток.

Между тем 300 жителей Львова собрались в своем городе возле здания части внутренних войск, чтобы заблокировать военных. Все потому, что появилась информация о том, что солдат внутренних войск воинской части 4114 отправляют в Киев на подавление Евромайдана. Львовяне окружили весь квартал и целую ночь и утром блокировали 2 воинские части.



Блокировка военной части во Львове / Фото wz.lviv.ua

Параллельно в Ивано-Франковске тоже до 500 активистов блокировали выезд внутренних войск из местной части. Журналисты только снаружи насчитали 4 автобуса, заполненных бойцами.

Что произошло 20 января

В Киеве около 11:00 митингующие начали строить требушет – метательную машину для обстрела камнями и коктейлями Молотова шеренг "Беркута". Однако "осадным инженерам" не хватило опыта и устройство запускало снаряд не дальше 20 метров.

Столкновения продолжались в ночь с 19 на 20 января. Ранения получили десятки человек с обеих сторон. В частности, несколько митингующих получили тяжелые ранения резиновыми пулями.

После того как удачно начал работать требушет, "Беркут" бросился в наступление и разломал метательное устройство.

Смотрите видео противостояний на Грушевского и работы требушета (катапульты):

Что произошло 21 – 22 января

В ночь на 21 января продолжались столкновения. Так, силовики немного оттеснили митингующих от баррикад, но уже утром активистам удалось вернуть утраченное. Силовое противостояние приостановили 4 священников, которые стали между протестующими и силовиками.

Утром 22 января "Беркут" внезапно начал атаку на улице Грушевского, применяя резиновые пули. Спецназовцы захватили территорию протестующих до перекрестка с улицей Крещатик. Там остановилась передняя линия беркутовцев. Пока они стояли стеной на перекрестке, остальные на захваченной территории разбирали баррикады, били дубинками и задерживали майдановцев.

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Однако вскоре беркутовцы под давлением майдановцев вернулись на прежние позиции – за линию сожженных автобусов. Поэтому протестующие пошли в контратаку.

Смотрите видео событий на Грушевского 22 января:

Гибель Нигояна и Жизневского

Тогда ранения в результате атаки "Беркута" получили до 200 протестующих. 22 января один из руководителей медицинской службы Майдана подтвердил гибель участника столкновений на Грушевского. Молодой парень получил 4 огнестрельных ранения свинцовой картечью. Смерть констатировали примерно в 6:00. Одно из пулевых ранений парень получил в шею, еще одно – в голову. Имя этого человека – Сергей Нигоян, ему было всего 20 лет. Парень был армянином по происхождению и проживал на Днепропетровщине. На Майдане был одним из охранников.

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Что известно о Сергее Нигояне? Родился и жил в Березноватовке на Днепропетровщине. Туда переехали его родители, когда спасались от войны в Нагорном Карабахе. На Майдане Сергей находился с 8 декабря 2013 года. Не поддерживал ни одного из партийных лидеров, а свой приезд объяснил так: "понял, что должен быть за Майдан". Там парень был охранником, жил в палатках вместе с протестующими из Львовской и Ивано-Франковской областей, а также в Доме профсоюзов. Приезжал домой в начале января 2014 года, однако несмотря на уговоры семьи, решил вернуться на Майдан. Был известен тем, что цитировал на Майдане стихи Тараса Шевченко, что зафиксировали не на одно видео.

Смотрите видео, как Сергей Нигоян на Майдане цитировал отрывок из поэмы Тараса Шевченко "Кавказ":

Вскоре после известия о гибели Нигояна в СМИ появилась информация о гибели еще одного майдановца. Был застрелен охотничьей пулей в сердце 25-летний белорус Михаил Жизневский.

Что известно о Михаиле Жизневском? Был родом из Беларуси, в Украину бежал в 17-летнем возрасте. В Беларуси его разыскивали, считая, что парень скрывается от армии. На Майдане был с первых дней на призыв организации УНА-УНСО. Входил в Самооборону Майдана, участвовал в охране объектов, дежурил в палатках, помогал в работе УНА-УНСО.



Михаил Жизневский на Майдане / Фото "Радио Свобода"

Врачи нашли в теле одного из погибших шар от снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 миллиметра, у другого – пистолетную пулю калибром 9 миллиметров.

В тот же день врачи с Грушевского сообщили, что погибли 5 человек. У четырех из них можно было четко определить ранения от огнестрельного оружия.

22 января в 10:00 несмотря на обстрелы со стороны спецназовцев, безоружные протестующие вышли на нейтральную зону и попытались устроить переговоры, которые ничем не закончилось.

За время перемирия в нескольких метрах перед основной баррикадой активисты успели возвести из снега и автопокрышек еще одну небольшую баррикаду.



Баррикады на Грушевского с высоты птичьего полета / Фото ТСН

Около 11:00 несколько тысяч спецназовцев начали массовое наступление и оттеснили протестующих от улицы Грушевского до Европейской площади. После обеда активисты нанесли контратаку и спецподразделения отошли на прежние позиции. Там также появился бронетранспортер.

Около 14:00 стартовала встреча Януковича с руководителями оппозиции. По словам Кличко, встреча завершилась безрезультатно.

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Далее на Грушевского было частичное затишье. Однако уже 24 января силовое противостояние возобновилось. Спровоцировали это милиционеры выстрелами резиновыми пулями. Такая пуля попала в одного из активистов. В ответ майдановцы начали швырять камни, петарды и коктейли Молотова. Баррикады из автомобильных шин снова загорелись. Милиция же применила светошумовые гранаты. В МВД отрицали факт использования оружия.

Гибель Вербицкого

Ученого родом из Львова Юрия Вербицкого похитили вместе с активистом Игорем Луценко 21 января 2014 года из помещения офтальмологического отделения Александровской больницы в Киеве. Вербицкий попал в больницу из-за травмы глаза. Как рассказал уже потом Луценко, их обоих скрутили, избили и бросили в черный микроавтобус, который на большой скорости двинулся в сторону леса.

Там нас сначала вместе допрашивали с элементами насилия, а затем растянули по разным концам леса и обрабатывали отдельно. Я только слышал, что очень сильно прессуют этого Юрия. Почему его, а не меня? Потому что он оказался из Львова, а для этих людей, по их же словам, это особая каста врагов,

– рассказал Луценко.

Все это длилось от 40 минут до часа. Затем мужчин снова погрузили в автобус и куда-то увезли с мешками на голове.

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Луценко впоследствии отпустили. Относительно Вербицкого, то его тело со следами пыток нашли 22 января в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области.



Юрий Вербицкий / Фото "Википедия"

Что известно о Юрии Вербицком? Герой Украины, сейсмолог, кандидат наук. Сын украинского геофизика Тараса Вербицкого, брат сейсмолога Сергея Вербицкого (кандидат физико-математических наук). Увлекался альпинизмом: имел первый разряд по альпинизму, преодолевал маршруты высшей категории сложности на Кавказе. Юрий специально взял отпуск на работе и поехал на Майдан в середине января 2014 года.

Ненаказанные преступления

В расстреле участников акций протеста на Майдане были обвинены 5 бывших сотрудников "Беркута".

В декабре 2016 года в ГПУ сообщили, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.

В январе 2017 года в ГПУ заявили, что в расследовании убийства Нигояна и Жизневского провели экспертизу, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.

В 2018 году представитель ГПУ объяснял, что приговоров в отношении убийц митингующих нет, в том числе и из-за того, что правоохранители не дают показаний, а МВД не увольняет из рядов полиции или Нацгвардии работников, подозреваемых в преступлениях против Майдана. Среди причин – непроведенные экспертизы, часть из которых были назначены еще в 2015 году; дела долго лежат в судах из-за недостаточного количества судей.

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В феврале 2019 года тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко заявил о том, что прокуратура фактически завершила расследование расстрела активистов Майдана. Комиссия пришла к выводу, что гибель и ранения активистов напрямую связаны с решениями и действиями Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных Владимира Тоцкого, Сергея Ганжи, Потиевского, Александра Щеголева, а также экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Станислава Шуляка, Сергея Конопляника, Миколенко, бывшего министра обороны Павла Лебедева и экс-начальника Генштаба Владимира Заманы. Часть исполнителей бежали в Россию, часть – находится под стражей.

Комиссия пришла к выводу, что гибель и ранения активистов напрямую связаны с решениями и действиями Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных Владимира Тоцкого, Сергея Ганжи, Потиевского, Александра Щеголева, а также экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Станислава Шуляка, Сергея Конопляника, Миколенко, бывшего министра обороны Павла Лебедева и экс-начальника Генштаба Владимира Заманы. Часть исполнителей бежали в Россию, часть – находится под стражей. 22 августа 2020 года в ГБР заявили, что завершили расследование убийства Вербицкого . Арестовали 2 подозреваемых, которым также инкриминируют по меньшей мере 6 других обвинений. Суды продолжаются и никого еще не посадили.

. Арестовали 2 подозреваемых, которым также инкриминируют по меньшей мере 6 других обвинений. Суды продолжаются и никого еще не посадили. В делах об убийствах Нигояна и Жизневского тоже пока никого не осудили. Следовательно аж через 7 лет после гибели майдановцев не наказаны ни заказчики, ни исполнители.

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