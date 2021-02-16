Европейский Союз в 2021 году намерен начать 2 проекта для противодействия дезинформации в Украине. В то же время после этого там планируют начать еще один проект для избежания фейков на местном уровне.

Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло во время одного из онлайн-семинаров рассказал, что ЕС поддерживает Украину в борьбе с распространением ложной информации. По его словам, это может быть губительным для любого общества, поскольку дезинформацию могут использовать как форму воздействия

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Дюфло отметил, что ЕС будет поддерживать Украину в этом вопросе и в дальнейшем. В частности, говорится о необходимости ответа на кибератаки и повышения уровня медиаграмотности граждан.

Заместитель главы Представительства ЕС отметил, что Евросоюз уже реализует в Украине проект, стоимостью в 2 миллиона евро. Он направлен на улучшение противодействия фейковой информации.

В этом году у нас будет 2 новых проекта. В рамках первого мы будем изучать имидж Украины в отдельных странах, а второму – исследовать, как формируются взгляды в районах к востоку от контактной линии,

– рассказал Дюфло.

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Обратите внимание! Европейская комиссия заявила о намерении предложить Евросоюзу ввести санкции против субъектов, распространяющих дезинформацию. В частности, речь идет о России и Китае, которые распространяли фейки относительно коронавируса. Подробнее об этом – читайте здесь.