Противодействие фейкам в Украине: Евросоюз начнет 2 новых проекта
Европейский Союз в 2021 году намерен начать 2 проекта для противодействия дезинформации в Украине. В то же время после этого там планируют начать еще один проект для избежания фейков на местном уровне.
Источник:24 канал
Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло во время одного из онлайн-семинаров рассказал, что ЕС поддерживает Украину в борьбе с распространением ложной информации. По его словам, это может быть губительным для любого общества, поскольку дезинформацию могут использовать как форму воздействия
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Дюфло отметил, что ЕС будет поддерживать Украину в этом вопросе и в дальнейшем. В частности, говорится о необходимости ответа на кибератаки и повышения уровня медиаграмотности граждан.
Заместитель главы Представительства ЕС отметил, что Евросоюз уже реализует в Украине проект, стоимостью в 2 миллиона евро. Он направлен на улучшение противодействия фейковой информации.
В этом году у нас будет 2 новых проекта. В рамках первого мы будем изучать имидж Украины в отдельных странах, а второму – исследовать, как формируются взгляды в районах к востоку от контактной линии,
– рассказал Дюфло.
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