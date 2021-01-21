Накануне президентских выборов в США команда Джозефа Байдена объявила 3 приоритета. В МИД Украины уверены, что совместными усилиями они будут реализованы в рамках соблюдения стратегических интересов обоих государств.

Прежде всего говорится об активных усилиях и привлечении США к восстановлению территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

К теме Сможет ли новый президент США Байден повлиять на Зеленского: опрос

Говорится в частности о привлечении США в противодействие агрессии России, дальнейшее санкционное давление на российскую администрацию с целью принудить Кремль соблюдать Минские договоренности, отметил Енин. Он добавил, что то же самое касается аспекта обеспечения энергетической безопасности Украины.

Мы благодарны США за активное противодействие попыткам реализации геополитического проекта "Северный поток-2",

– сказал заместитель министра иностранных дел.

Кроме того, в МИД рассчитывают на более активное привлечение администрации США в процесс поддержки ключевых реформ в Украине, заявил Евгений Енин, говорится о:

реформе в сфере обеспечения верховенства права;

судебных реформах;

антикоррупционных составляющих;

ряде других секторальных реформ.

Сотрудничество в оборонной сфере

Он добавил, что Украине хотелось бы продолжения оказания образцов новейшего вооружения для дальнейшего сдерживания российской агрессии. "Вместе с тем мы имеем чрезвычайно амбициозные планы в сфере активизации сотрудничества в рамках приоритетных отраслей", – заявил Евгений Енин. Он добавил, что говорится о:

сотрудничестве в оборонной сфере с заключением соответствующих двусторонних соглашений;

активизации взаимодействия в сфере авиации;

расширении или возобновлении действия в полной мере рассматриваемой системы преференции по отношению к Украине;

ряде других вопросов двусторонней повестки дня.

Визит президентов

Евгений Енин сообщил, что сейчас предпринимают активные усилия для того, чтобы президенты Украины и США провели телефонный разговор, а также прорабатывают модальности для организации их встречи.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что пока неизвестно, будет ли принято решение о визите Джозефа Байдена в Украину, или Владимир Зеленский посетит с визитом США.

Обратите внимание! В Вашингтоне 20 января состоялась инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Победитель президентских выборов принял присягу и вступил в должность.