В информационной войне против Украины используют значительное количество ботов, интернет-троллей и фейков. В частности, это является одним из элементов гибридной войны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак во время форума "Украина 30" рассказал, что на сегодня слово стало очень мощным оружием. По его словам, в условиях информационной войны враг запускает "фейкометы" и пропагандистские "снаряды".

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Ермак отметил, что во время информационной войны в отношении Украины используют батальоны троллей и создают значительное количество фейков. Глава ОПУ также заявил, что это является одним из главных проявлений гибридной войны против украинского государства.

Слово сегодня становится очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце людей,

– подчеркнул Ермак.

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