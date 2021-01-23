Против судовладельца затонувшего Delfi открыли производство: будет отвечать перед судом
Хозяйственный суд Одесской области открыл производство против судовладельца танкера Delfi, затонувшего возле Одессы. Оно касается признания права собственности на танкер.
Иск подали в Кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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За что будет отвечать владелец
В иске говорится, что компания Mister Drake PC, которая является владельцем судна, не смогла самостоятельно вовремя поднять и забрать из акватории морского порта затонувший танкер. Таково было требование капитана Одесского морского порта.
Подготовительное заседание суда запланировали на 3 февраля 2021 года.
Главное об операции по поднятию Delfi:
- Танкер Delfi затонул у берегов Одессы в ноябре 2019 года.
- В результате затопления, с судна произошла утечка нефтепродуктов. Впоследствии она продолжалась несколько раз.
- Владелец танкера должен был убрать его до апреля 2020 года, но не сделал этого. Впоследствии сроки поднятия судна несколько раз продлевали.
- 7 сентября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о полной готовности к завершающей операции с поднятием танкера Delfi.
- Delfi 10 сентября все-таки отбуксировали с одесского пляжа "Дельфин" к порту Черноморска.
- Забрать Delfi с одесского пляжа "Дельфин" стоило 14 миллионов гривен. Эта сумма в 30 раз превышает сумму ущерба от загрязнения моря нефтепродуктами.
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