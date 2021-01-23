Хозяйственный суд Одесской области открыл производство против судовладельца танкера Delfi, затонувшего возле Одессы. Оно касается признания права собственности на танкер.

Иск подали в Кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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За что будет отвечать владелец

В иске говорится, что компания Mister Drake PC, которая является владельцем судна, не смогла самостоятельно вовремя поднять и забрать из акватории морского порта затонувший танкер. Таково было требование капитана Одесского морского порта.

Подготовительное заседание суда запланировали на 3 февраля 2021 года.

Справка. По закону убрать затонувшее судно должен был его владелец. Однако до конца июля 2020 года сделать это он так и не смог. Не помог и визит на место президента Владимира Зеленского.



Наконец, с 11 августа добровольно операцией занялась компания "Краншип".

Главное об операции по поднятию Delfi: