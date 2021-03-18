Против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича возбудили уголовное дело. В частности это касается карты без Крыма, которая делит украинцев.

На изображении манипулятивно в который раз поставили языковой вопрос. Об этом сообщила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, которая и подала соответствующее обращение касательно Рабиновича.

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Уголовное дело против Рабиновича

По ее словам, ни один гражданин Украины, тем более выбранный народный депутат не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины.

Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да еще и с пометками "лднр"? Ту самую, где снова манипулятивно поставили языковой вопрос, любимую тему для "ОПЗЖ",

– написала Бобровская.

Она посоветовала пророссийскому политику не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме.

"Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы возьмут в пример работу Совета нацбезопасности и обороны касательно обнаглевшей 5-й колонны", – добавила нардеп.



Против Рабиновича возбудили уголовное дело / Фото с фейсбука Бобровской

О какой карте говорится

Депутат пророссийской партии 1 марта опубликовал скандальное сообщение в фейсбуке. В нем была прикреплена карта, согласно которой жители Юга и Востока Украины вроде говорят только на русском языке.

Публикация возмутила украинцев еще и потому, что на карте нет Крыма, который оккупировала Россия. В то же время обозначены аббревиатуры так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В Службе безопасности Украины сообщили, что изучают сообщение Рабиновича.

Заметим! Журналист и экс-депутат Сергей Лещенко считает, что Рабинович перешел "красную линию". Также он отметил, что олигарх рискует на собственной шкуре почувствовать, как государство должно защищать свои интересы от коллаборационистов и предателей.