В Харькове представители областной организации ВО "Свобода" решили обжаловать в суде переименование городского проспекта Григоренко на проспект Жукова. Стоит заметить, что они делают это уже в третий раз.

Иск в Харьковский окружной административный суд подали 3 марта 2021 года. В частности, члены "Свободы" считают, что представители городского совета нарушили закон о декоммунизации.

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По словам юриста "Свободы" Андрея Коломийцева, наличие имени Жукова в топонимике Харькова является незаконным. Как он отметил, представители организации уже несколько раз выигрывали суд по этому вопросу, поэтому они и на этот раз уверены в победе.

Наличие имени Жукова в топонимике Харькова является противозаконным, а с этической точки зрения – это дерзкое оскорбление памяти миллионов украинцев, замученных кровавым оккупационным коммунистическим режимом,

– заявил Коломийцев.

Справка. Георгий Жуков – советский полководец. По данным экспертов, он не ценил жизнь своих солдат. Украинский общественный деятель и диссидент Левко Лукьяненко называл Жукова одним из столпов сталинского террора.

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