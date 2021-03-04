Против переименования проспекта Жукова в Харькове подали иск
В Харькове представители областной организации ВО "Свобода" решили обжаловать в суде переименование городского проспекта Григоренко на проспект Жукова. Стоит заметить, что они делают это уже в третий раз.
Источник:"Свобода"
Иск в Харьковский окружной административный суд подали 3 марта 2021 года. В частности, члены "Свободы" считают, что представители городского совета нарушили закон о декоммунизации.
Читайте также В Харькове Терехов обвинил ветеранов в "пропаганде фашизма" в школах
По словам юриста "Свободы" Андрея Коломийцева, наличие имени Жукова в топонимике Харькова является незаконным. Как он отметил, представители организации уже несколько раз выигрывали суд по этому вопросу, поэтому они и на этот раз уверены в победе.
Наличие имени Жукова в топонимике Харькова является противозаконным, а с этической точки зрения – это дерзкое оскорбление памяти миллионов украинцев, замученных кровавым оккупационным коммунистическим режимом,
– заявил Коломийцев.
К теме В горсовете Харькова сняли барельеф с изображением Ленина – но ненадолго: фото, видео
Что этому предшествовало: коротко
- Депутаты Харьковского городского совета 24 февраля 2021 года в третий раз переименовали проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.
- Соответствующее решение поддержали 57 депутатов, 16 были против, еще 6 – воздержались.
- Стоит заметить, что секретарь мэрии Игорь Терехов перед голосованием призывал поддержать решение.
Поделиться новостью