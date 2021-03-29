Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении нардепа Игоря Палицы, который возглавляет партию"За майбутнє". Дело касается отмывания незаконно полученных доходов.

Производство открыли по заявлению "Центра противодействия коррупции." Об этом стало известно из официального запроса, которым ГБР просит организацию предоставить информацию о вероятном преступлении Палицы.

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В ГПК пояснили, что ранее обратились в Офис генпрокурора с заявлением о вероятном совершении преступления по отмыванию доходов.

О чем говорится в этом заявлении

Оно касается вероятного отмывания Палицей незаконно полученных доходов.

Там также есть данные, которые свидетельствуют, что политик был и остается преданным партнером Коломойского.

А кроме того – Палица использует в интересах олигарха свои полномочия нардепа.

Палица не декларирует свое имущество и сам признал, что умышленно переоформил право собственности на бывшую жену, с которой поддерживает тесные связи, и сына,

– подчеркнули на сайте ЦПК.

Там также отметили, что родные политика обладают многочисленными дорогостоящими активами и имеют деловые связи с Коломойским и Боголюбовым – партнерами Палицы.

В заявлении обратили внимание и на то, что операции по купле-продаже с участием Палицы имеют признаки отмывания денег, а уровни задекларированных расходов и доходов отличаются.

Обратите внимание! Офис генпрокурора открыл соответствующее уголовное дело еще в январе, однако информацию об этом обнародовали только сейчас. Производство ведет ГБР.

Расследование ГПК касательно Палицы

О предполагаемом отмывании денег лидером "За будущее" рассказали в расследовании #ЗробимоЇхВізиРазом. В ГПК подчеркнули, что в 2016 году Палица получил доход в 35 миллионов гривен.

Соответствующую информацию политик указал в своей декларации. Впоследствии он объяснил, что говорится о деньгах, вырученных в результате продажи своего имущества кипрской компании АМЕРСФУТ.

В декларации за 2016 год Палица указал об владении одним имуществом – нежилым помещением в Киеве на 267,8 квадратов. Оно обошлось нардепу в 3,4 миллиона гривен.

Обратите внимание! В ГПК подчеркнули, это свидетельствует о том, что Палица купил помещение за 1 500 долларов за квадрат, а продавал уже по 5 140. Учитывая инфляцию, доход достиг 250%.

Интересен и тот факт, что в компании АМЕРСФУТ не было достаточно денег, чтобы приобрести имущество у Палицы, а о фактическом недвижимом имуществе в столице не писали в отчетности.

Эта же компания, по информации расследователей, засветилась в операциях с зятем Боголюбова. Тот, напомним, был бенефициаром "Приватбанка" и бизнес-партнером Коломойского, как и Палица.