Против нардепа Палицы открыли дело по отмыванию денег, – ЦПК
Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении нардепа Игоря Палицы, который возглавляет партию"За майбутнє". Дело касается отмывания незаконно полученных доходов.
Источник:ЦПК
Производство открыли по заявлению "Центра противодействия коррупции." Об этом стало известно из официального запроса, которым ГБР просит организацию предоставить информацию о вероятном преступлении Палицы.
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В ГПК пояснили, что ранее обратились в Офис генпрокурора с заявлением о вероятном совершении преступления по отмыванию доходов.
О чем говорится в этом заявлении
- Оно касается вероятного отмывания Палицей незаконно полученных доходов.
- Там также есть данные, которые свидетельствуют, что политик был и остается преданным партнером Коломойского.
- А кроме того – Палица использует в интересах олигарха свои полномочия нардепа.
Палица не декларирует свое имущество и сам признал, что умышленно переоформил право собственности на бывшую жену, с которой поддерживает тесные связи, и сына,
– подчеркнули на сайте ЦПК.
Там также отметили, что родные политика обладают многочисленными дорогостоящими активами и имеют деловые связи с Коломойским и Боголюбовым – партнерами Палицы.
В заявлении обратили внимание и на то, что операции по купле-продаже с участием Палицы имеют признаки отмывания денег, а уровни задекларированных расходов и доходов отличаются.
Расследование ГПК касательно Палицы
О предполагаемом отмывании денег лидером "За будущее" рассказали в расследовании #ЗробимоЇхВізиРазом. В ГПК подчеркнули, что в 2016 году Палица получил доход в 35 миллионов гривен.
Соответствующую информацию политик указал в своей декларации. Впоследствии он объяснил, что говорится о деньгах, вырученных в результате продажи своего имущества кипрской компании АМЕРСФУТ.
В декларации за 2016 год Палица указал об владении одним имуществом – нежилым помещением в Киеве на 267,8 квадратов. Оно обошлось нардепу в 3,4 миллиона гривен.
Интересен и тот факт, что в компании АМЕРСФУТ не было достаточно денег, чтобы приобрести имущество у Палицы, а о фактическом недвижимом имуществе в столице не писали в отчетности.
Эта же компания, по информации расследователей, засветилась в операциях с зятем Боголюбова. Тот, напомним, был бенефициаром "Приватбанка" и бизнес-партнером Коломойского, как и Палица.
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