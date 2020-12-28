Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Национальная полиция выдвинула подозрение против скандального застройщика Максима Микитася. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией.

По данным "Цензор.НЕТ", новое подозрение против Микитася Нацполиция выдвинула 28 декабря. Об этом главный редактор издания Юрий Бутусов написал на своей странице в фейсбуке.

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Журналист отметил, что это произошло сразу после того, как Микитась подал ходатайство генеральному прокурору по возвращению его дела из СБУ в НАБУ. В этом деле также фигурирует и заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.

Сейчас Микитась находится под охраной НАБУ поскольку согласился сотрудничать со следствием.

Надеюсь, это поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого в одном из самых громких коррупционных скандалов, который находится под охраной, согласно законным решениям,

– отметил Бутусов.

По его словам, такое совпадение не может не вызвать версии относительно попытки давить на свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства.

"Надеюсь, полиция в ближайшее время объявит официальную позицию", – подытожил он.

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