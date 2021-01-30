Анонимно голосовать об исключении Александра Дубинского из фракции в приложении на смартфоне "слуги народа" прекратили. Теперь этот вопрос будут решать с помощью персональных подписных листов.

Источник: телеграм-канал "Политика Страны"

В таком письме есть фамилия народного депутата, а также две графы – чтобы тот имел возможность проголосовать за или против исключения коллеги. 29 января фото бюллетеня появилось в сети.

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Как в "Слуге народа" будут голосовать по Дубинскому

Каждому нардепу якобы выдают отдельный персональный бюллетень с его фамилией. Кто и как голосовал – знать будет только руководство "Слуги народа". Таким образом, мол, Дубинский не сможет увидеть, кто именно был против него.



Бюллетень, который по вопросу Дубинского якобы получил каждый "слуга" / Фото strana.ua

Дубинский – медиакиллер. Поэтому некоторые депутаты просто боятся, что он начнет их "мочить". Тайное голосование – для них как бы выход,

– сообщил источник "Страны" в монобольшинстве.

А итоги голосования, как узнали в телеграм-канале "Темный Рыцарь", объявят в понедельник, 1 февраля. Более того, глава государства якобы требует собрать 175 подписей против Дубинского до утра 30 января, или отправит парламент на перевыборы.



Против Дубинского, говорят, развернули серьезную кампанию / Скриншот

Коротко о том, что не так с Дубинским

Скандал вокруг депутата из "Слуги народа" начался тогда, когда США ввели санкции против нескольких украинцев из-за вмешательства в американские выборы. Александр Дубинский – среди них.

Сам Дубинский все отрицает: мол, никогда не вмешивался в выборы в других странах.



Дубинский и другие подсанкционные / Инфографика 24 канала