Подстрекал к госизмене: против чиновника Вооруженных сил России начали производство
Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота России. Его обвиняют в подстрекательстве к государственной измене украинских бойцов.
Детали начатого производства
По информации следствия, чиновник Вооруженных сил России в марте 2014 года склонял украинских военных к совершению государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Читайте также Суд в Гааге учел доклад о военных преступлениях России на Донбассе
Заместитель командующего Черноморского флота России делал это умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также для изменения границ государства.
Поэтому прокуроры начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота Военно-морского флота Вооруженных сил России,
– говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отмечают, что чиновник угрожал применением физического насилия и оружия. Он заставлял несколько десятков бойцов Вооруженных сил Украины перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.
Кроме того, прокуроры установили дополнительные факты совершения преступлений чиновниками ВС России. Они привели к оккупации Крыма и другим тяжелым последствиям.
Поделиться новостью