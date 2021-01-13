Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота России. Его обвиняют в подстрекательстве к государственной измене украинских бойцов.

Детали начатого производства

По информации следствия, чиновник Вооруженных сил России в марте 2014 года склонял украинских военных к совершению государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Заместитель командующего Черноморского флота России делал это умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также для изменения границ государства.

Поэтому прокуроры начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота Военно-морского флота Вооруженных сил России,

– говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что чиновник угрожал применением физического насилия и оружия. Он заставлял несколько десятков бойцов Вооруженных сил Украины перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

Кроме того, прокуроры установили дополнительные факты совершения преступлений чиновниками ВС России. Они привели к оккупации Крыма и другим тяжелым последствиям.

Справка. Максимальная санкция за совершение указанного особо тяжкого преступления против национальной безопасности Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.