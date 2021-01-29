Против Байдена и Порошенко не нарушали уголовных дел, – Печерский суд
Печерский суд не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении пятого украинского президента Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.
Источник: фейбук-страница Печерского райсуда Киева
В суде призвали СМИ не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях.
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Там пояснили, что на рассмотрении следственного судьи Печерского райсуда Киева находилась жалоба адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах нардепа Андрея Деркача.
В сентябре 2020 года суд ее удовлетворил. А также обязал Офис генпрокурора начать досудебное расследование о совершении уголовного преступления и внести сведения в Единый реестр. Это сделали по заявлению Деркача от 10 августа 2020 года.
"По ее содержанию усматривается, что действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий, имеют признаки уголовного преступления", – отметили в суде.
Что известно о "пленках Деркача":
- На скандальных "пленках Деркача" якобы Петр Порошенко говорит с тогдашним вице-президентом США, а сейчас уже президентом США Джо Байденом.
- Эти записи, как заявлял Деркач в мае 2020 года, якобы доказывают факты влияния американского политика на Порошенко. Мол, Украиной на самом деле руководил Байден.
- Разговор якобы свидетельствует, что Байден за 1 миллиард долларов заставил Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело в отношении компании Burisma.
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