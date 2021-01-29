Печерский суд не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении пятого украинского президента Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

Источник: фейбук-страница Печерского райсуда Киева

В суде призвали СМИ не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях.

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Там пояснили, что на рассмотрении следственного судьи Печерского райсуда Киева находилась жалоба адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах нардепа Андрея Деркача.

В сентябре 2020 года суд ее удовлетворил. А также обязал Офис генпрокурора начать досудебное расследование о совершении уголовного преступления и внести сведения в Единый реестр. Это сделали по заявлению Деркача от 10 августа 2020 года.

"По ее содержанию усматривается, что действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий, имеют признаки уголовного преступления", – отметили в суде.

Справка. Информацию о делах в отношении Порошенко и Байдена, которые якобы касаются вмешательства в деятельность прокуратуры, ранее обнародовал адвокат Порошенко.

Что известно о "пленках Деркача":