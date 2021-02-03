По инициативе Службы безопасности Украины против авиакомпаний, которые летают в аэропорты России, ввели санкции.

Источник: телеграм СБУ К молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за осуществление полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства. Новость дополняется...