Движение ЧЕСТНО таки добилось открытия уголовного производства против нардепа Андрея Иванчука за кнопкодавство. Ему грозит штраф в размере от 51 до 85 тысяч гривен, а также лишение мандата.

Мажоритарщика с Франковщины поймали на кнопкодавстве еще 5 ноября 2020 года, однако уголовное производство открыли только 15 января 2021 года. Об этом рассказал парламентский аналитик движения ЧЕСТНО Дмитрий Черетун в эфире 24 канал.

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С первой попытки Венедиктова отказалась открыть дело. Движение подало в суд жалобу на это решение и направило в офис генпрокурора второе заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

Как рассказал Черетун: "Это – маленький шаг к победе, только открытие уголовного производства". Если дело дойдет до суда, то расследования и судебные процессы могут тянуться годами.

Движение Честно призывает не наказывать, а предотвращать кнопкодавство. Необходимо протестировать сенсорную кнопку, которая уже более 10 лет вмонтирована в пульты в сессионном зале. Это – самый эффективный способ предотвращения нарушений,

– подчеркнул Черетун.

Справка. Сенсорная кнопка в избирательных пультах требует держать руки исключительно на ней в течение всего времени голосования.

Что известно о кнопкодавстве