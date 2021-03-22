Лепс, Билан и Валерия: Украина открыла дело против 23 артистов из России
Прокуратура начала уголовное производство против 23 артистов из России, которые выступили в оккупированном Крыму. Они приехали на открытие незаконно построенного моста через Керченский пролив.
Источник:Прокуратура АР Крым и города Севастополь
Концерт в честь открытия моста состоялся еще 15 мая 2018 года. После этого Краевой совет украинцев Крыма (КСУК) обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой применить санкции против российских деятелей культуры.
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Детали по делу
В КСУК отмечали, что артисты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины. По данным прокуратуры, уголовное производство начали по обращению главы ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.
Против кого открыли производство
Уголовное производство открыли против 23 деятелей культуры. Они все являются гражданами России. В частности, это:
- Дмитрий Харатьян;
- Валерия Перфилова (Валерия);
- Александр Маршал;
- Зарифа Мгоян (Зара);
- Дима Билан;
- Денис Майданов;
- Александр Скляр;
- Ольга Кормухина;
- Лариса Долина;
- Елена Свиридова;
- Роман Пашков;
- Олег Газманов;
- Сара Манахимова (Жасмин);
- Григорий Лепсверидзе (Лепс);
- Юлианна Караулова;
- Александр Буйнов;
- Пелагея Телегина;
- Стас Пьеха;
- Олег Шаумаров;
- Юлия Волкова;
- Руслан Тагиев;
- Марина Ким.
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