Прокуратура начала уголовное производство против 23 артистов из России, которые выступили в оккупированном Крыму. Они приехали на открытие незаконно построенного моста через Керченский пролив.

Концерт в честь открытия моста состоялся еще 15 мая 2018 года. После этого Краевой совет украинцев Крыма (КСУК) обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой применить санкции против российских деятелей культуры.

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Детали по делу

В КСУК отмечали, что артисты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины. По данным прокуратуры, уголовное производство начали по обращению главы ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

Против кого открыли производство

Уголовное производство открыли против 23 деятелей культуры. Они все являются гражданами России. В частности, это: