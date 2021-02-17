У поліції відкрили 5 кримінальних справ щодо стоматологині, яка била дітей: вона все заперечує
Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень щодо 29-річної стоматологині Інни Кравчук з Рівного. Вона жорстоко била та залякувала дітей – своїх неповнолітніх пацієнтів. Сама ж Кравчук запевнила, що своєї вини не визнає.
Источник:Нацполіція Рівненщини
Правоохоронці зазначили, що одну справу порушили за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Інші 4 провадження – за умисне легке тілесне ушкодження.
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На Інну Кравчук масово скаржились
Правоохоронці розповіли, що 5 батьків звернулися у поліцію із заявами. Відомо, що 2 з них упізнали своїх дітей на відео, які оприлюднили у соцмережі.
Серед нових заявників є троє 28-річних жителів Рівненщини. Їхні діти отримали тілесні ушкодження та психологічну травму під час лікування зубів у цієї стоматологині у 2020 році. Як зазначили батьки, дітям було від 3 до 6 років.
Що сказала стоматологиня
У поліції запевнили, що стоматологиня наразі не лікує. Правоохоронці вже розмовляли з нею. Під час першої розмови вона відмовилася визнати свою провину. Інна Кравчук запевняла, що нікого не била.
Відомо,що наразі жінка не виходить на зв'язок. Водночас адвокат показів від імені клієнтки не дає.
Скандальна стоматологиня у Рівному: що відомо
- Скандал розгорівся 12 лютого. Тоді жителька Рівного опублікувала фото своєї доньки, яка постраждала у приватній дитячій стоматології – її побили.
- Після розголосу з'ясувалось, що постарждалих від рук цієї стоматологині – багато.
- Батьки подали заяви до поліції, а там розпочали досудове розслідування.
- В рамках кримінальних проваджень призначили судово-медичні експертизи.
- За словами правоохоронців, у справі можуть бути виявлені нові факти.
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