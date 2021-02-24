В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на протесты в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. В ведомстве призвали украинцев не нарушать закон во время митингов и отметили, что правоохранители – тоже граждане Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что "у полицейских и нацгвардейцев также есть родители и дети, честь и достоинство". Он назвал протестующих "парасюками".

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"Они (правоохранители – 24 канал) не заслуживают того, чтобы какой-то "парасюк" брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал", – заявил Геращенко.

Заместитель министра считает, что под Офисом Президента продолжался "отнюдь не мирный протест".

Это была вакханалия насилия, не имеющая ничего общего с ценностями Революции Достоинства,

– подчеркнул Геращенко.

Он заверил, что МВД поддерживает мирные протесты. "Однако мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, которые самовольно решили присвоить себе право судить, кто прав, а кто нет", – подытожил Геращенко.

К сообщению он прикрепил видео и отметил, что на нем изображено якобы "грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейских и нацгвардейцев, которое не может ничем быть оправдано".