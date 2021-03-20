Праздник в неволе: в день рождения Стерненко его сторонники собрались под СИЗО Одессы
Сторонники Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения, 20 марта собрались на акцию поддержки под одесским СИЗО. Люди требуют прекратить политическое преследование активистов.
Источник:24 канал
Неравнодушные граждане пришли поздравить Сергея с днем рождения. Именно сегодня ему исполнилось 26 лет. К сожалению, их он должен отпраздновать в неволе.
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Акция под СИЗО
Поддержать активиста пришли около 20 человек. С плакатами в руках они скандируют "Стерненку – волю", "Венедиктова – чума", "Аваков – черт".
Кроме того, протестующие зажгли файеры и включили украинскую музыку.
Более масштабная акция под СИЗО в Одессе запланирована на вечер.
Смотрите видео с акции под СИЗО, где сидит Стерненко:
Люди собрались на акцию еще днем: видео
Стерненка осудили: что известно
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения из-за якобы похищения депутата, чтобы завладеть его 300 гривнами.
- Решение суда вызвало резонанс в украинском обществе. Волна протестов против политических преследований прокатилась по всей стране.
- Неравнодушные граждане 27 февраля устроили масштабный митинг на Банковой.
- Сторонники Стерненко 8 марта пикетировали дачу Зеленского.
- На 20 марта – день рождения Сергея – запланирована акция под Офисом Президента.
Что известно о деле Стерненко / Инфографика 24 канала
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