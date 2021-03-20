Сторонники Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения, 20 марта собрались на акцию поддержки под одесским СИЗО. Люди требуют прекратить политическое преследование активистов.

Неравнодушные граждане пришли поздравить Сергея с днем рождения. Именно сегодня ему исполнилось 26 лет. К сожалению, их он должен отпраздновать в неволе.

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Акция под СИЗО

Поддержать активиста пришли около 20 человек. С плакатами в руках они скандируют "Стерненку – волю", "Венедиктова – чума", "Аваков – черт".

Кроме того, протестующие зажгли файеры и включили украинскую музыку.

Более масштабная акция под СИЗО в Одессе запланирована на вечер.

Смотрите видео с акции под СИЗО, где сидит Стерненко:

Люди собрались на акцию еще днем: видео

Обратите внимание! Приморский суд Одессы 19 марта отказал в ходатайстве адвокатов о немедленном освобождении Стерненка. Кстати, его согласились рассматривать только с третьего раза. Так, 5 марта судья сказал, что "не заметил" активиста в зале, хотя тот там был.

Стерненка осудили: что известно

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