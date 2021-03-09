В Киеве, 9 марта, под гостиницей "Президент" люди протестуют против судейского произвола. Сегодня в отеле выбирают новых членов Высшего совета правосудия и судью Конституцйиного суда.

Активисты настаивают: проводить съезд нельзя. Выбирать новых членов ВСП и судью КСУ следует только после изменения правил избрания.

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Активисты настаивают, что проводить съезд нельзя

Десятки участников акции уверены, если съезд будет успешным, то "и дальше судейская мафия будет брать украинцев в заложники своими решениями, отдаляя нас от цивилизованного мира".

Смотрите онлайн-трансляцию акции:

Смотрите фото с акции / Фото Олега Климчука, 24 канал:

Место съезда изменили

Съезд должны были проводить в Международном Центре культуры и искусств более известном, как Октябрьский дворец. Однако место проведения перенесли согласно обращению главы МВД Арсена Авакова – для безопасности участников.

На акцию пришли и сторонники заключенного Сергея Стерненко

Отметим, что 8 марта сторонники заключенного Сергея Стерненко протестовали возле дачи президента Владимира Зеленского. Они призвали всех приходить на акцию возле отеля "Президент".

Еще раньше во время акции 27 февраля протестующие заявили, что она может стать последней мирной. Они выдвинули Зеленскому ряд требований и дали время на их выполнение именно до 9 марта.

Требования протестующих

Освободить Сергея Стерненко и других незаконно удерживаемых, в частности, – Андрея Антоненко.

Перезапустить Высший совет правосудия и обновить всю судебную систему.

На честном конкурсе выбрать новых членов судебных органов.

Что известно о приговоре Стерненко? 23 февраля одесского активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения. Его признали виновным в якобы похищении депутата Сергея Щербича с целью завладеть его 300 гривнами. Из-за такого решения суда в Украине вспыхнули протесты. Многие украинцы, а также ряд политиков считают приговор несправедливым.