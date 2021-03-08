Сторонники Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам заключения, 8 марта собрались на пикет возле государственной дачи президента Владимира Зеленского. Они требуют освободить активиста.

Что происходит под дачей президента

Активисты приехали в Конча-Заспу, чтобы напомнить главе государства, что судебная система продолжает отправлять невинных людей в тюрьму. Свою акцию назвали "Молчание держит за решеткой".

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Акция началась в 17: 00. Перед тем к президентской даче стянули правоохранителей.



Под дачу Зеленского отправили правоохранителей / Фото 24 канала

Протест происходит мирно. Активисты скандируют: "Волю Стерненко и Антоненко!". Активисты также зажгли файеры.

Протестующие уверены, что Зеленский сегодня находится именно на своей даче.

Акция в поддержку Стерненко и Антоненко / Фото 24 канала

Смотрите прямую трансляцию с протеста под дачой Зеленского:

Зеленский не отреагировал на приговор

Протестующие возмущены, что Зеленский пока не отреагировал на их требования, объявленные 27 февраля. Напомним, они обещали бессрочные "немирные протесты", если президент не выполнит их условия.

Стерненка осудили: что известно

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Активиста обвинили в якобы похищении Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко хотел завладеть 300 гривнами Щербича.

Сам Сергей назвал дело против себя политически мотивированным и подал апелляцию.

Решение суда вызвало резонанс в украинском обществе. Волна протестов против политических преследований прокатилась по всей стране.

27 февраля демонстранты устроили масштабный митинг на Банковой. Среди требований – освобождение Стерненко до 9 марта.



Что известно о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала