Украинцы вечером 20 марта устроили акцию протеста возле Офиса президента в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка. Кстати, ему сегодня исполнилось 26 лет.

Перед тем сторонники активиста заявляли, что намерения протестовать мирно не совпадают с намерениями правоохранителей. Поэтому демонстрантам, на всякий случай, напомнили правила домедицинской помощи.

Важно Сергею Стерненко – 26: как активист стал символом права на защиту

На Банковую уже сходятся люди, сейчас уже пришло несколько сотен человек. Акция была назначена на 19:00.

Кстати, на митинг также пришел адвокат Стерненко Маси Наем. По его словам, люди выходят, потому что президент Владимир Зеленский уже несколько недель не комментирует дело.

Акция в поддержку Стерненко, смотрите прямую трансляцию:

Титушки и колонны микроавтобусов

Перед началом акции недалеко от метро "Крещатик" увидели титушек, которые, вероятно, хотели провоцировать активистов. Журналисты поинтересовались у них, почему пришли. Однако те ответили хамством.

Титушки возле Крещатика, смотрите видео:

Кстати, на месте происшествия заметили также колонны микроавтобусов и автомобилей силовиков.

Начало акции, фото Артура Зайонца, 24 канал:

Приговор Стерненко и протесты: что надо знать

Стерненко 23 февраля приговорили к 7,3 годам лишения свободы из-за дела о похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича. В частности, активист якобы сделал это, чтобы завладеть деньгами Щербича: суммой в размере 300 гривен.

Стерненко же называл дело политизированным. Он утверждал, что бывший депутат – это пророссийский коллаборант, которого контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

После оглашения приговора по всей Украине собрались массовые митинги.

В Киеве протест перерос в стычку с правоохранителями. Всего пострадали 27 силовиков и 10 активистов.

После этого активисты объявили бессрочную акцию. Люди устроили протест 27 февраля на Банковой.



Приговор Стерненко / инфографика 24 канала