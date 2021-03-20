Под Офисом президента вспыхнули протесты в поддержку Стерненко: фото, видео
Украинцы вечером 20 марта устроили акцию протеста возле Офиса президента в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка. Кстати, ему сегодня исполнилось 26 лет.
Источник:24 канал
Перед тем сторонники активиста заявляли, что намерения протестовать мирно не совпадают с намерениями правоохранителей. Поэтому демонстрантам, на всякий случай, напомнили правила домедицинской помощи.
Важно Сергею Стерненко – 26: как активист стал символом права на защиту
На Банковую уже сходятся люди, сейчас уже пришло несколько сотен человек. Акция была назначена на 19:00.
Кстати, на митинг также пришел адвокат Стерненко Маси Наем. По его словам, люди выходят, потому что президент Владимир Зеленский уже несколько недель не комментирует дело.
Акция в поддержку Стерненко, смотрите прямую трансляцию:
Титушки и колонны микроавтобусов
Перед началом акции недалеко от метро "Крещатик" увидели титушек, которые, вероятно, хотели провоцировать активистов. Журналисты поинтересовались у них, почему пришли. Однако те ответили хамством.
Титушки возле Крещатика, смотрите видео:
Кстати, на месте происшествия заметили также колонны микроавтобусов и автомобилей силовиков.
Начало акции, фото Артура Зайонца, 24 канал:
Приговор Стерненко и протесты: что надо знать
- Стерненко 23 февраля приговорили к 7,3 годам лишения свободы из-за дела о похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича. В частности, активист якобы сделал это, чтобы завладеть деньгами Щербича: суммой в размере 300 гривен.
- Стерненко же называл дело политизированным. Он утверждал, что бывший депутат – это пророссийский коллаборант, которого контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.
- После оглашения приговора по всей Украине собрались массовые митинги.
- В Киеве протест перерос в стычку с правоохранителями. Всего пострадали 27 силовиков и 10 активистов.
- После этого активисты объявили бессрочную акцию. Люди устроили протест 27 февраля на Банковой.
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