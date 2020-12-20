В Беларуси уже более 4 месяцев продолжаются массовые протесты. Митингующие выступают против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко и требуют честных выборов. Поскольку власть на уступки не идет, в Минске 20 декабря продолжаются демонстрации.

О событиях в Беларуси 20 декабря рассказывает 24 канал со ссылкой на ряд белорусских СМИ – "Радыё Свабода", TUT.BY и "Белсат".

Интересно Беларусь допустила Россию к "охране правопорядка"

Марш народного трибунала

Традиционно воскресные марши в Беларуси в последнее время приурочены определенным событиям или имеют свое особое название. В предпоследнее воскресенье года протест получил название "Марш народного трибунала".

В Минске люди с национальной символикой прогуливались по улицам и призывали сограждан смотреть в собственные окна, а не в телевизор, чтобы видеть, что происходит.

Кроме столицы, протестующие вышли на улицы и в других городах – с лозунгом "Жыве Беларусь".

Цепи солидарности в Минске: смотрите видео

Одну из улиц Минска на несколько минут перекрыли люди с красно-белой символикой и плакатами с надписью "Трибунал". Через несколько минут они разошлись.

Силовики в центрах городов

На 134 день протестов в Беларуси уже никого не удивишь появлением десятков, а то и сотен силовиков в центральных частях городов, а также и военной техники.

Телеграм-канал НЕХТА публикует точки сбора протестующих и туда сразу же отправляются силовики. Протестующим рекомендуют избегать столкновений с "фашистами", если их количество преобладает.

Правда, на этот раз белорусские власти ударили креативом. В Минске заметили длинные колонны тракторов, которые двигались в сторону центра столицы.

Что известно о задержанных

В воскресенье, 20 декабря, первые задержания начались еще в первой половине дня. Прежде всего – задерживали людей в Минске.

Интересная ситуация в Гомеле. Здесь в этот день фактически никто не вышел на протесты, поэтому никаких маршей не было, а вот задержания все равно были.

Уже после обеда СМИ сообщили о по меньшей мере сотне задержанных в Минске. Им правоохранители традиционно вменяют участие в несанкционированных акциях протеста.

На Золотой Горке правоохранители разогнали не менее 50 человек, некоторых из митингующих задержали. Один из силовиков повалил на землю девушку и упал сам. После этого демонстрантку подняли и повели в машину.

От силовиков досталось и девушке / Фото Onliner

Журналисты попали в руки силовиков в Гродно

В Гродно правоохранители задержали двух белорусских журналисток: Марысю Харевич из БелаПАН и Алену Ковальчук из "Нашего слова". Силовики заявили, что это только для проверки документов.

Задержание 18-летнего администратора телеграм-канала

Правоохранители задержали в Беларуси 18-летнего студента из Молодечно, который распространял данные силовиков. Парень руководил телеграм-каналом "каратели Молодечно". В белорусском МВД отметили, что юноша не только разглашал личную информацию, но и призывал к участию в массовых беспорядках.

Мисс Беларуси – на свободе

После 42 дней ареста на свободу вышла обладательница титула "Мисс Беларусь-2008" и экс-пресс-секретарь брестского ФК "Динамо" Ольга Хижинкова. Ее встретили родные.

Обратите внимание! Протесты в Беларуси против действующей власти проходят уже более 4 месяцев. Особенно бурные события развиваются на выходные.

Подробнее о ходе событий в Беларуси – читайте по ссылке.