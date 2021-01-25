В моем фейсбуке стало России больше, чем надо. Это потому, что возможно даже вы наблюдаете за их событиями. Может даже внимательно. А то даже затаив дыхание. Далее читайте на украинском.

Треба дистанціюватись від Росії негайно

Друзі, дуже важливо, щоб ви розтамували назад свій подих. Зробіть це негайно, сьогодні.

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Зрозумійте, що ви нічого там не зрозумієте. З цими людьми ви не близькі, хоча знаєте їхню мову та цитати з їхніх фільмів. Там відбувається не те, що ви думаєте. А те, що ви думаєте, там не відбувається і не відбудеться.

Якщо намагаєтесь подумки почати зі мною діалог, краще припиніть. Для експерименту попробуйте почитати літературний спадок, написаний за десять-двадцять років до їхніх попередніх великих революцій. Якогось Чехова чи інших братьєв Карамазових. І коли сторінці на п'ятдесятій ви здивуєтесь від того, що робиться у їхніх мізках, мотивах та емоціях, то закрийте ту книжку і йдіть далі будувати культурний мур на своєму внутрішньому східному кордоні.

Ідіть ставайте конкурентними в Європі, вичавлюйте з себе штірліца і відкривайте для себе справжній світ, він є.

І дуже важливо, щоб ми з вами все це встигли до того, як Росію очолить який-небудь Навальний ліберал. Бо відчуємо на власному лобі силу удару історичних граблів.

Джерело: Facebook