Протесты в поддержку Стерненко начались во всей Украине: фото, видео
В Украине в субботу 27 февраля люди снова вышли на акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Акции проходят в Киеве возле Офиса Президента, а также в других городах Украины.
Источник:24 канал
После горячих противостояний с силовиками на Банковой, что закончились и задержаниями, и пострадавшими, активисты объявили бессрочные акции протеста. И призвали снова выходить на улицы городов 27 февраля.
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Акции в поддержку Стерненко 27 февраля
Что происходит в Киеве
- Самая массовая и организованная акция проходит в Киеве на Банковой возле офиса Президента. Именно в эту точку активисты созвали собраться всех, кто может присоединиться к митингу. Речь идет, в том числе и о подъездах из других городов.
Протест в поддержку Стерненко на Банковой / Фото 24 канала
- Ожидаемо, что с самого утра в центр Киева начали подтягивать правоохранителей. У некоторых водителей в центре выборочно проверяли документы.
- Однако по состоянию на 13 часов проход на территорию офиса Президента свободный. Там собралось более тысячи человек.
- После короткого митинга протестующие организованной колонией пошли по улице Резницкой. Она ведет к зданию офиса генпрокурора. Протестующие зажгли файеры.
Файеры на акции в поддержку Стерненко / Фото Андрея Костюка для 24 канала
Акции в поддержку Стерненко в прямом эфире-смотрите видео
Каковы требования протестующих?
- Немедленно освободить Сергея Стерненко и других политзаключенных.
- Обновить судебную систему, а именно перезапустить Высший совет правосудия. Новых членов этих органов должны набрать с помощью честного конкурса.
Акция под СИЗО в Одессе, где сидит Стерненко
В Одессе активисты в этот день собрались на Люстдорфской дороге, возле СИЗО. Именно здесь Сергей Стерненко находится под стражей.
Акция под одесским СИЗО, где держат Стерненко
Акция в поддержку Стерненко под одесским СИЗО / Фото из телеграм-канала STERNENKO
Протестующие зажгли под СИЗО файеры / Фото с телеграмм-канала STERNENKO
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Приговор Стерненко и протесты: самое важное
- Одесского активиста, экс-руководителя "Правого сектора" в области, Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы из-за дела о похищении человека.
- Речь идет о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета в Одесской области Сергея Щербича. Стерненко якобы совершил это, чтобы завладеть деньгами Щербича: суммой в размере 300 гривен.
- Стерненко утверждает: Щербич – это пророссийский коллаборационист, что находится под тотальным контролем мэра Одессы Геннадия Труханова, а все дело – политически промотивированное. Более того, основано лишь на показаниях самого Щербича.
- В вечер 23 февраля, когда огласили приговор, по всей Украине собрались массовые митинги в его поддержку.
- Одна из самых массовых акций состоялась в Киеве. Протест перерос в столкновения со стражами порядка: митингующие бросали в них бутылки, файеры и дымовухи. Те отбивались щитами и слезоточивым газом. Всего пострадали 27 силовиков и 10 активистов.
- Кроме того, вечером 23 февраля на акциях задержали 24 активистов, которых вскоре выпустили.
- После горячих столкновений активисты объявили бессрочную акцию и призвали приходить 27 февраля в 12:00 в офис Президента.
Коротко о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала
Фаєри на акції в підтримку Стерненка / Фото Андрія Костюка для 24 каналу
Акції на підтримку Стерненка у прямому ефірі – дивіться відео
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