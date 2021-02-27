В Украине в субботу 27 февраля люди снова вышли на акции в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Акции проходят в Киеве возле Офиса Президента, а также в других городах Украины.

После горячих противостояний с силовиками на Банковой, что закончились и задержаниями, и пострадавшими, активисты объявили бессрочные акции протеста. И призвали снова выходить на улицы городов 27 февраля.

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Акции в поддержку Стерненко 27 февраля

Что происходит в Киеве

Самая массовая и организованная акция проходит в Киеве на Банковой возле офиса Президента. Именно в эту точку активисты созвали собраться всех, кто может присоединиться к митингу. Речь идет, в том числе и о подъездах из других городов.

Протест в поддержку Стерненко на Банковой / Фото 24 канала

Ожидаемо, что с самого утра в центр Киева начали подтягивать правоохранителей. У некоторых водителей в центре выборочно проверяли документы.

Однако по состоянию на 13 часов проход на территорию офиса Президента свободный. Там собралось более тысячи человек.

После короткого митинга протестующие организованной колонией пошли по улице Резницкой. Она ведет к зданию офиса генпрокурора. Протестующие зажгли файеры.



Файеры на акции в поддержку Стерненко / Фото Андрея Костюка для 24 канала

Акции в поддержку Стерненко в прямом эфире-смотрите видео

Каковы требования протестующих?

Немедленно освободить Сергея Стерненко и других политзаключенных.

Обновить судебную систему, а именно перезапустить Высший совет правосудия. Новых членов этих органов должны набрать с помощью честного конкурса.

Акция под СИЗО в Одессе, где сидит Стерненко

В Одессе активисты в этот день собрались на Люстдорфской дороге, возле СИЗО. Именно здесь Сергей Стерненко находится под стражей.

Акция под одесским СИЗО, где держат Стерненко

Подчеркнем. Сейчас Стерненко находится в одесском СИЗО: для него избрали меру пресечения перед тем, как вступит в действие реальный срок заключения. Его адвокаты будут подавать апелляцию как на сам приговор, так и на меру пресечения. Однако по процессуальным особенностям, это не может произойти раньше 23 марта.



Акция в поддержку Стерненко под одесским СИЗО / Фото из телеграм-канала STERNENKO

Протестующие зажгли под СИЗО файеры / Фото с телеграмм-канала STERNENKO

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Приговор Стерненко и протесты: самое важное

Одесского активиста, экс-руководителя "Правого сектора" в области, Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы из-за дела о похищении человека.

Речь идет о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета в Одесской области Сергея Щербича. Стерненко якобы совершил это, чтобы завладеть деньгами Щербича: суммой в размере 300 гривен.

Стерненко утверждает: Щербич – это пророссийский коллаборационист, что находится под тотальным контролем мэра Одессы Геннадия Труханова, а все дело – политически промотивированное. Более того, основано лишь на показаниях самого Щербича.

В вечер 23 февраля, когда огласили приговор, по всей Украине собрались массовые митинги в его поддержку.

Одна из самых массовых акций состоялась в Киеве. Протест перерос в столкновения со стражами порядка: митингующие бросали в них бутылки, файеры и дымовухи. Те отбивались щитами и слезоточивым газом. Всего пострадали 27 силовиков и 10 активистов.

Кроме того, вечером 23 февраля на акциях задержали 24 активистов, которых вскоре выпустили.

После горячих столкновений активисты объявили бессрочную акцию и призвали приходить 27 февраля в 12:00 в офис Президента.

Коротко о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала



Фаєри на акції в підтримку Стерненка / Фото Андрія Костюка для 24 каналу

Акції на підтримку Стерненка у прямому ефірі – дивіться відео

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