В Киеве продолжаются протесты в поддержку Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы. Людей начали задерживать силовики. Среди них – киевлянин Иван Громко, он опубликовал фото с автозака.

Также он запостил видео на задымленной улице. Вероятнее всего, это были газовые баллончики, которые правоохранители использовали против протестующих.

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Иван Громко отметил, что успел простоять на протесте лишь 30 минут. После этого его сразу задержали.

"Ну что же такое. Только поверил в положительные изменения в государстве, а тут приговор Сергею Стерненко, а на акции в поддержку Сергея начали задержание. И меня туда же", – написал в заметке Громко.

Ивана Громко с другими задержанными привезли в Печерский участок полиции. Изданию "Ґрати" он рассказал, что там раненых нет. Некоторым разорвали одежду, когда задерживали, а некоторых избили. Людей не держат в автозаках, а выпускают на территорию участка.

Протесты в поддержку Стерненко: коротко