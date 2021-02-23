Киевлянин показал фото с автозака – его задержали на протесте в поддержку Стерненко
В Киеве продолжаются протесты в поддержку Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам лишения свободы. Людей начали задерживать силовики. Среди них – киевлянин Иван Громко, он опубликовал фото с автозака.
Источник:фейсбук Ивана Громко
Также он запостил видео на задымленной улице. Вероятнее всего, это были газовые баллончики, которые правоохранители использовали против протестующих.
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Иван Громко отметил, что успел простоять на протесте лишь 30 минут. После этого его сразу задержали.
"Ну что же такое. Только поверил в положительные изменения в государстве, а тут приговор Сергею Стерненко, а на акции в поддержку Сергея начали задержание. И меня туда же", – написал в заметке Громко.
Протесты в поддержку Стерненко: коротко
- Сразу после оглашения приговора в разных городах Украины объявили протесты в поддержку Стерненко.
- В частности, в Киеве визуально собрались более тысячи человек. Однако к Офису Президента их не подпустили силовики.
- Из-за этого между ними вспыхнули стычки.
- Полиция начала задерживать десятки людей. Также известно о по меньшей мере 7 пострадавших.
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