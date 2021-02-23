Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил активиста Сергея Стерненка к 7 годам тюрьмы. Сотни возмущенных протестующих бросали под зданием суда дымовые шашки. Возникли столкновения, правоохранители применяли против людей газовые баллончики.

Под судом собрались сотни людей, которые пришли поддержать Стерненка.

Важно Суд приговорил Стерненка к 7 годам тюрьмы

Что происходит возле суда

После приговора в суде люди кричали "Позор", возле здания суда скандировали "Стерненку – волю". Также жгли шины.

Посреди улицы люди установили машину, чтобы препятствовать авто, которое должно ехать из ворот суда.

Активисты разделились и перекрывают выходы из суда, чтобы Стерненко не забрали в СИЗО .

. Из-за этого начались столкновения с полицией. Поэтому Стерненка не удалось вывезти с первого раза.

Поэтому Стерненка не удалось вывезти с первого раза. Кроме того бросали взрывные пакеты.

Люди уверяют, что не ожидали такого приговора, поэтому будут стоять до последнего. Активисты отмечают, что в дальнейшем будут выходить на протесты в Киеве.

Дым от шашек возле суда / Фото с телеграма "Український наступ"

Активисты возле суда / Фото с телеграма "Український наступ"

Что известно о приговоре Стерненку

Активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Кроме того, суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей. Активист будет находиться в СИЗО.

Однако Стерненко отметил, что будет подавать апелляцию.

Активиста считают виновным в похищении Сергея Щербича. Стерненко якобы хотел завладеть его 300 гривнами. Сам активист отмечал, что Щербич – титушка и пророссийский коллаборационист.

Что происходит под судом, смотрите видео: