Дымовые шашки и столкновения: что происходит под судом после приговора Стерненку – видео
Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил активиста Сергея Стерненка к 7 годам тюрьмы. Сотни возмущенных протестующих бросали под зданием суда дымовые шашки. Возникли столкновения, правоохранители применяли против людей газовые баллончики.
Источник:24 канал
Под судом собрались сотни людей, которые пришли поддержать Стерненка.
Важно Суд приговорил Стерненка к 7 годам тюрьмы
Что происходит возле суда
После приговора в суде люди кричали "Позор", возле здания суда скандировали "Стерненку – волю". Также жгли шины.
- Посреди улицы люди установили машину, чтобы препятствовать авто, которое должно ехать из ворот суда.
- Активисты разделились и перекрывают выходы из суда, чтобы Стерненко не забрали в СИЗО.
- Из-за этого начались столкновения с полицией. Поэтому Стерненка не удалось вывезти с первого раза.
- Кроме того бросали взрывные пакеты.
Люди уверяют, что не ожидали такого приговора, поэтому будут стоять до последнего. Активисты отмечают, что в дальнейшем будут выходить на протесты в Киеве.
Дым от шашек возле суда / Фото с телеграма "Український наступ"
Активисты возле суда / Фото с телеграма "Український наступ"
Что известно о приговоре Стерненку
- Активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.
- Кроме того, суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей. Активист будет находиться в СИЗО.
- Однако Стерненко отметил, что будет подавать апелляцию.
- Активиста считают виновным в похищении Сергея Щербича. Стерненко якобы хотел завладеть его 300 гривнами. Сам активист отмечал, что Щербич – титушка и пророссийский коллаборационист.
Что происходит под судом, смотрите видео:
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