В Киеве вечером 23 февраля продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули из-за сомнительного приговора Сергею Стерненко. Неподалеку от Офиса Президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Последние не справляются с потоком людей, поэтому начали укреплять собственные силы.

Всего в ходе протестов и столкновений, произошедших после них, силовики провели несколько попыток отодвинуть толпу протестующих от ворот Офиса Президента.

К слову Сорвали с правоохранителей: митингующие на протестах из-за приговора Стерненко жгут шлемы

Таким образом правоохранителям удалось отодвинуть толпу на около 100 метров от ворот.

Впрочем, справиться с несколькими тысячами протестующих они не смогли. Поэтому силовики начали укреплять свои позиции.



Силовики укрепляют собственные силы под ОПУ / Скриншот с видео

Ранее к полицейским уже присоединились бойцы Национальной гвардии. Между тем в полиции сообщили о 17 задержанных на протестах. Они якобы нарушали правопорядок.



К охране ОПУ привлекли Нацгвардию / Скриншот с видео

Почему возникли протесты 23 февраля