Силовики под Офисом Президента укрепляют собственные силы
В Киеве вечером 23 февраля продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули из-за сомнительного приговора Сергею Стерненко. Неподалеку от Офиса Президента произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Последние не справляются с потоком людей, поэтому начали укреплять собственные силы.
Источник:24 канал
Всего в ходе протестов и столкновений, произошедших после них, силовики провели несколько попыток отодвинуть толпу протестующих от ворот Офиса Президента.
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Таким образом правоохранителям удалось отодвинуть толпу на около 100 метров от ворот.
Впрочем, справиться с несколькими тысячами протестующих они не смогли. Поэтому силовики начали укреплять свои позиции.
Силовики укрепляют собственные силы под ОПУ / Скриншот с видео
Ранее к полицейским уже присоединились бойцы Национальной гвардии. Между тем в полиции сообщили о 17 задержанных на протестах. Они якобы нарушали правопорядок.
К охране ОПУ привлекли Нацгвардию / Скриншот с видео
Почему возникли протесты 23 февраля
- Одесский суд 23 февраля вынес сомнительный приговор активисту Сергею Стерненко в деле 6-летней давности о похищении человека. Активиста отправили за решетку на 7 лет.
- В разных городах Украины, в частности в большинстве областных центров, люди вышли на протесты, чтобы выразить свое несогласие с таким "правосудием".
- В основном акции прошли мирно, но в Киеве правоохранители не подпустили протестующих в Офис Президента. Сначала все было мирно, но потом вспыхнули столкновения.
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