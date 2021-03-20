Под Офисом Президента 20 марта состоялись протесты в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Во время акции задержали одного человека.

Активисты утверждают, что задержали ветерана 93 ОМБр. Его посадили в машину и забрали.

Важно Запускали салюты и бросали файеры: под ОП прошли протесты в поддержку Стерненко – фото, видео

Где находится задержанный

Мужчину привезли в Печерский райотдел. Туда уже пришли активисты. Рассказали, что к задержанному даже не пускают адвоката, а говорят, что предоставят бесплатного.

Если не отобьем одного задержанного сегодня, завтра будет сотня подозрений,

– заявили активисты.

Протесты на Банковой: что известно

Демонстранты вечером 20 марта пришли на Банковую. Они требовали освобождения Стерненко, бросали в здание файеры и разбили стекла. Наконец акцию завершили салютом.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал протесты провокациями. По его словам, мол, заказчики акции "мечтают", чтобы пролилась кровь. Он утверждает, что есть несколько десятков человек, которые будут нести ответственность за повреждение здания.

Приговор Стерненко: что нужно знать

Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы за дело о похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича. В частности, он якобы сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами депутата.

Стерненко же называл дело политизированным, потому что оно базируется лишь на показаниях самого Щербича.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала