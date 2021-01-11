Украина вышла на протесты из-за повышения тарифов: "Слуга народа" готовит антикризисный план
Второй день подряд в Украине протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги. В связи с этим в пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявили, что готовят план антикризисных мер для решения проблем.
Подробности заявления "Слуги народа" относительно протестов
В пропрезидентской политсиле пообещали наработать и обнародовать этот план в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель фракция "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.
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По его словам, на 12 января запланировано совещание с премьером, исполняющим обязанности министра энергетики, представителями офиса Президента и всеми, кого касается этот вопрос.
Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей,
– подчеркнул Арахамия.
Добавим, что сейчас депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Возобновятся пленарные заседания 26 января.
Главное о повышении тарифов и протестах
- Кабинет Министров перед Новым годом значительно повысил тариф на электроэнергию для населения, хотя и оставил фиксированную цену. В частности, отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов. Поэтому с 1 января 2021 года цена составит 1,68 гривны за киловатт в час.
- Кроме того, выросли тарифы на производство тепловой энергии для населения на 2021 год. Рост касается всех 23 компаний. В результате средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составляет 1 121,71 гривны за гигакалорию.
- Также с 1 января выросла цена за транспортировку газа. У каждого поставщика тарифы разные. Подробнее читайте здесь.
- В то же время Нафтогаз поднял цену на газ для населения за январь на 14%. Так, по тарифу "Месячный" украинцам придется выложить 7,22 гривны за кубический метр.
- Из-за этого 10 января на акции протеста вышли жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога и Николаева, а 11 числа протестировали Полтава, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов и несколько других городов. Люди в основном митинговали под областными администрациями и местными службами газа, правда в некоторых регионах перекрывали трассы.
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