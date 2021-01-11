Второй день подряд в Украине протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги. В связи с этим в пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявили, что готовят план антикризисных мер для решения проблем.

Подробности заявления "Слуги народа" относительно протестов

В пропрезидентской политсиле пообещали наработать и обнародовать этот план в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель фракция "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

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По его словам, на 12 января запланировано совещание с премьером, исполняющим обязанности министра энергетики, представителями офиса Президента и всеми, кого касается этот вопрос.

Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей,

– подчеркнул Арахамия.

Добавим, что сейчас депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Возобновятся пленарные заседания 26 января.

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