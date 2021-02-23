Протестующие забросали ОПУ шашками и начали расходиться – видео
В Киеве 23 февраля во время протестов из-за приговора Сергею Стерненко силовики не подпустили протестующих в Офис Президента. Поэтому последние забросали двор на Банковой дымовыми шашками.
Источник:24 канал
Протестующие начали бросать дымовые шашки и пиротехнику во двор Офиса Президента, ведь их туда не подпустили силовики.
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Когда из-за забора, который охраняют несколько колонн силовиков, начал распространяться густой дым, протестующие встретили его одобрительными возгласами.
В Киеве двор Офиса Президента забросали дымовыми шашками: смотрите видео
Протестующие начали расходиться
Организаторы акций протеста в украинских городах сообщили о проведении новой акции. Ее назначили на 12:00 субботы, 27 февраля. Место проведения все то же – Офис Президента.
После этого протестующие начали медленно расходиться. В Офис Президента их силовики так и не подпустили.
Протестующие начали расходиться из-под Офиса Президента / Фото "Страна"
Коротко о протестах в ОПУ
- Визуально более 1000 человек собрались в Киеве 23 февраля, чтобы выразить свое несогласие с сомнительным приговором Сергею Стерненко.
- Впрочем, в Офис Президента их не подпустили силовики. Сначала ситуация была вполне мирной, но впоследствии между двумя сторонами вспыхнули столкновения.
- Полиция сообщила о 17 задержанных на протестах. Также известно о не менее 7 пострадавших.
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